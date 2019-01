ČESKOLIPSKO - Tuhaň , Polevsko, Sloup a Noviny po sestupu pláčou, FK Č. Lípa B, Jablonné a Okna naopak slaví postupy.

Radost i hořké zklamání panovalo o víkendu na několika hřištích okresu. Poslední kolo okresních fotbalových soutěží totiž definitivně rozhodlo o postupujících a sestupujících týmech.

To, že do krajské I. B třídy postoupí rezerva FK Č. Lípa, bylo známo dopředu, neboť první tři mužstva tabulky (Jestřebí, D. Libchava, Dubá) vyšší soutěž odmítla, a tak nedělní duel s Brništěm (6:2) byl jakýmsi razítkem nad postupem béčka FK. Bojovalo se také o udržení, i když i zde byly karty dopředu rozdány. Vzájemný duel Tuhaně s Polevskem a následná výhra domácích 4:2 však sestupy obou těchto celků neodvrátily.

Ze III. třídy do okresního přeboru postupuje Jablonné, které mělo účast v nejvyšší soutěži Českolipska zajištěnu již několik kol dopředu, zato v sobotních bojích o udržení se děly věci. Blíževedly hostily Zákupy a pouze výhra jim zaručovala teoretickou naději na záchranu. Ta nakonec přišla v poměru 3:0 a vítěz pak musel čekat, jak dopadne duel Dobranov – Noviny. Oběma soupeřům stačila k záchraně remíza, což většina fanoušků, alespoň ti, kteří hrají Tip ligu, očekávala. Jenže Dobranov vyhrál 1:0 a poslal tak Noviny do IV. třídy!

Z ní se po dvou letech do III. třídy vrací tým Oken, který dokázal vyhrát v nervydrásajícím utkání nad Pertolticemi 3:2, a i když Doksy B zvítězily v Sosnové nad domácím SK vysoko 6:0, kvůli horší vzájemné bilanci s Okny obsadila dokská rezerva druhou pozici, která vysněný postup nezaručuje.

Více informací z jednotlivvých zápasů přineseme zítra.