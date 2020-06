/FOTO/ Nebývale rušno bylo v sobotu na Městském stadionu u Ploučnice. Na programu byly dva zajímavé fotbalové zápasy. Nejprve nastoupila stará garda Vagónka Česká Lípa proti staré gardě Sokol Vítězná. Později změřily síly hlavní týmy obou oddílů.

Černota se snaží zastavit pronikajícího Hodače. | Foto: Jaroslav Marek

Jednou z hlavních postav zápasu starých gard byl místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhofer, který vstřelil dvě branky svého týmu. „Myslím si, že jsme odehráli dobrý fotbal až na počasí, bylo moc teplo, ale i tak to bylo parádní. Dle mého soudu to byla pěkná akce, dokonce se mi podařilo dát góly, co si více přát,“ sdělil s úsměvem po zápase.