Ve svých 44 letech hraje v mladém kádru divizního Arsenalu Česká Lípa, kde se mu daří a fotbal ho stále baví.

Kdy a proč vznikl v hlavě myšlenka jít do okresních voleb?

Po kauze Romana Berbra jsme řešili, jaká bude situace a jak to bude ve fotbale pokračovat. K tomu ještě přišla informace, že okresní předseda Doležel ve výboru končí. Zjišťovali jsme tzv. provoz. V hlavách Miky Nevyhoštěného, Luďka Zelenky a mé se honily různé myšlenky o tom, jak pomoc. Při dalším podobném sezení, kde byli i Beny Vomáčka a Zbyňek Rampáček,kteří o fungování svazu vědí více a mají s tím více zkušeností, jsme se postupně bavili o konkrétnějších věcech ohledně fungování svazu a možností jak okresním klubům pomoci. Nakonec jsme se tedy já s Benym a Zbyňkem domluvili, že do voleb půjdeme společně. Miky s Luďkem tedy nakonec do toho nešli.

Proč vůbec. Myslíte, že se dá něco změnit?

Myslím si, že našimi společnými zkušenostmi, jak hráčskými, tak funkcionářskými, jsme schopni pomoci a přispět k celkovému zlepšení fotbalového prostředí.

V čem byste chtěl pomoc? Jste velmi známá fotbalová osobnost.

Určitě zatím nechci vést nějakou komisi, to přenechám odborníkům. Možná bych se mohl podílet na získávání financí tak, aby se kluby měly líp.

Benešovský rodák Jiří Štajner začínal s fotbalem v Senohrabech, odkud se přes Slavii Praha, Louňovice, České Budějovice, Most, Liberec a Spartu dostal do Bundesligy – v dresu Hannoveru Štajner odehrál 229 utkání. Má za sebou také 37 startů za národní tým, ve kterých dal čtyři branky. Navíc je trojnásobným českým mistrem, dvakrát získal titul s Libercem, jednou se Slavií. S Libercem vyhrál v roce 2000 Pohár ČMFS. Z Německa Štajner zamířil zpět do Liberce, následovala štace v Mladé Boleslavi a v německém Neugersdorfu. Od 16. března 2013 je členem Klubu ligových kanonýrů. Od roku 2015 hrál za Chrastavu a zahrál si i za Mšeno.