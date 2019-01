Českolipsko – Cenné dva body sebrala Stráž pod Ralskem Chrastavě, lídrovi tabulky I. A třídy ve 22. kole, v němž se naopak Cvikov opět střelecky trápil a doma prohrál s Frýdlantem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniel Seifert

Stráž pod Ralskem – Chrastava 1:1 (1:1)

Hostitelé nezačali dobře a už v 6. minutě po zaváhání Jeníka při hlavičkovém souboji toho Beneš využil a nedal Meierovi šanci zasáhnout. Na těžkém trávníku hrála obě mužstva aktivně, ale Chrastava zřetelněji dokazovala, proč je v tabulce na první příčce.

Domácí celek srovnal po půlhodině, kdy Novák vyslal kolmou přihrávku mezi stopery, kam si naběhl Kouba, který prostřelil brankáře Kosaře – 1:1. Chrastava měla více příležitostí, tu největší deset minut před koncem, jenže po parádním zákroku gólmana Oldřicha Meiera si hosté museli svou chuť na tříbodový zisk nechat zajít.

„Byli fotbalovější, ale my jsme bojovali. Za bod jsem rád, jen mě doteď hodně mrzí ztráta z předchozího kola v Košťálově, kde jsme jeden bod ztratili v 90. minutě, stejně jako v Lomnici,“ konstatoval Rudolf Věchet, trenér strážské družiny.

„Musíme se snažit a pokusit se nějaké body uhrát již nyní v Hejnicích a v následném dvoukole doma s Horní Brannou a Harrachovem. Zejména do Hejnic se těším, protože na lavičce domácích bude sedět v roli kouče František Pokorný, můj bývalý spoluhráč ze Stráže,“ usmíval se kouč Věchet.

Branky: 33. Kouba – 6. Beneš. Rozhodčí: Vydra. ŽK: 1:1. Diváků: 50.

Stráž: Meier – Wurdák, Jeník, Vogt, Peřina – Věchet T. (60. Olbrich), Kouba, Novák, Věchet R., Podroužek – Bukáček. Trenér Rudolf Věchet.

Cvikov – Frýdlant 2:5 (0:3)

Stará známá bolest cvikovského áčka – proměňování šancí – opět úřadovala. „V prvním poločase byli hosté lepší, hráli jednoduše, dali nám dva góly po vypracovaných akcích a do přestávky jsme inkasovali ještě třetí z penalty po faulu gólmana Jirky Machačného,“ informoval Tomáš Kavan, vedoucí domácího mužstva.

Poločasový stav 0:3 nevěstil nic dobrého, a tak v kabinách Cvikova muselo dojít ze strany kouče Miroslava Novotného k pořádné „bouřce“.

Do druhé části Červenku vystřídal Vacek, jenž hned po svém první kontaktu s balónem snížil 1:3. To běžela 46. minuta a domácí hráči, jako by se probudili po bujarém flámu, ožili. A hned za tři minuty snížil Eduard Coufal na rozdíl jediné branky – 2:3.

„Najednou proti sobě hrála úplně jiná mužstva, Veliká škoda, že Jirák a Vacek pouze orazítkovali tyč, jinak bychom vyhráli my,“ je přesvědčený Tomáš Kavan. Cvikovští začali hrát vabank, ale těžký a silně rozmočený terén jim snahu o vyrovnání kazil, naopak Frýdlant po dvou brejcích do otevřené domácí obrany dvakrát skóroval – 2:5.

„O naší velké převaze ve druhé části hovoří statistika střel na bránu v poměru 14:2. Musím ale přiznat, že Frýdlant byl zatím nejlepší tým, který proti nám tady na jaře nastoupil. Hlavně v první polovině hrál kombinačně, bohužel my jsme zase neproměňovali šance. Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů, kterému by spíše slušela remíza,“ zdůraznil Tomáš Kavan.

Branky: 46. Vacek, 49. Coufal E. – 23., 32. a 36 (z pen.) Lode, 74. Štrbák, 90. + 2. Coufal P. Rozhodčí: Vrtal, ŽK: 1:2. Diváků: 50.

Cvikov: Machačný – Kaiser, Jirák (81. Vávra), Červenka (46. Vacek), Bobelák, Coufal E., Knolle, Kuběj, Pěnička, Hetver, Čonka. Trenér Miroslav Novotný.

Další výsledky I. A třídy:

Harrachov - Jilemnice 2:0 (2:0)

Branky: 6. a 35. Veselý. Rozhodčí: Rozhodčí: Miklovič, ŽK: 1:1. Diváků: 50.

Velké Hamry - Lomnice 3:0 (0:0)

Branky: 55. Holman, 73. Zajíček z pen., 82. Miček. Rozhodčí: Bahník, ŽK: 2:2, ČK: 73. Vavrinec (L). Diváků: 150.

Mšeno B - Rynoltice 1:1 (0:0)

Branky: 48. Kulhánek 60. Vacek. Rozhodčí: Kowalik, ŽK: 3:2. Diváků: 70.

Stráž nad Nisou - Horní Branná 3:2 (1:0)

Branky: 17. Landa, 79. Neumann, 81. T. Oberreiter 52. a 67. Jindřišek. Rozhodčí: Nešněra, ŽK: 1:4. Diváků: 50.

Hejnice - Košťálov odloženo na 28. května.