„Pro oko diváka je los super, ale sehrajeme duely proti světovým TOP týmům, takže nás čeká velký boj. Z těch skupin si ale nevyberete. Když se podívám na Německo, Francii a Portugalsko…,“ myslí si kapitán Arsenalu Česká Lípa Lukáš Valta, který si svátek fotbalu rozhodně nenechá ujít: „S klukama turnaj samozřejmě budeme sledovat. Anglii už jsme porazili, tak nevidím důvod, proč bychom proti ní nemohli uspět podruhé. Použiji tradiční klišé – míč je kulatý a začíná se od nuly, šanci na postup náš tým určitě má.“

Předseda Doks Karel Kapoun držel palce českému týmu na světovém šampionátu v roce 2006 v Německu přímo na stadionu, Češi tehdy v památném zápase porazili USA 3:0. Na mistrovství Evropy se ale tentokrát šéf dokské kopané nechystá: „Dám to v klidu doma nebo s klukama v hospodě, kde si zafandíme i zanadáváme (smích). Dva duely vlastně budou proti špičkovým týmům, Chorvatsko je vicemistr světa. Český tým má ale v poslední době dobře našlápnuto, můžeme hrát se soupeři vyrovnaně. Kluci mají šanci se předvést.“

Naopak ostrostřelec ze Stráže pod Ralskem Radim Věchet má jasno, národní tým podle něj padne s Anglií i s Chorvatskem: „Proti Anglii, navíc ve Wembley, to bude velice těžké. Samozřejmě stát se může cokoliv, ale výhra z našeho domácího utkání se opakovat nebude. Když bych si měl zatipovat, tak to vidím na 2:0 pro Albion. A Chorvatsko? To bude vyrovnanější partie, ale o gól prohrajeme. Posledního soupeře, který se k nám dostane z Ligy národů, jsme schopni porazit. Při určité konstelaci můžeme postoupit ze třetího místa, což bych si přál.“ I Věchet bude turnaj sledovat v rámci domácí pohody. „Zafandím si, ale z domova,“ říká s úsměvem.

NÁROĎÁKU VĚŘÍ

To šéf Okresního fotbalového svazu Česká Lípa Karel Fischer vsadil ve svých slovech na překvapení outsiderů z předchozích šampionátů: „Mám za to – a historie to potvrdila – že postoupit může nějakým způsobem kdekdo, tak proč by to nemohl být zrovna náš národní tým? Nechme to na nich, je to v jejich hlavách a nohách, vědí, o co jde.“

Mistrovství Evropy startuje 12. června a představí se na něm čtyřiadvacet mužstev na dvanácti stadionech ve dvanácti různých městech. Největší kapacitou ze všech stadionů disponuje londýnský chrám Wembley, který pojme 90 tisíc fanoušků. Fotbalová asociace České republiky vyjádřila zájem o spolupořádání turnaje, přihlášku ovšem nepodala, a to kvůli městu Praha, které odmítlo dát turnaji garance.