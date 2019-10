Jeho jméno je mezi fotbalisty, a nejen mezi jabloneckými, dobře známé. Aktuálně působí jako asistent trenéra Jaroslava Vodičky u týmu FK Jablonec B a aktivně hraje za FK Jiskra Mšeno – Jablonec n. N, kde zastává i pozici kapitána týmu.

Fotbal je jeho životní láska. Od začátku své kariéry až do současnosti vyniká rychlostí. I proto se z ochozů fotbalových hřišť často ozývá, že je ze všech „kluků“ na hřišti ten nejrychlejší.

NEMŮŽU NIC NEDĚLAT

„Svoje tréninky přizpůsobuji tomu, co potřebuju. Vím, že už to nemůžu přepálit, ale taky nemůžu nic nedělat. Trénuju jablonecký B tým a některé tréninky s nimi absolvuju. Tělo už si řekne, co potřebuje. Udržuju se v takovém režimu, abych mohl odehrát zápas. Se Mšenem netrénuju, protože se to časově kryje s jabloneckým béčkem. A to má přednost. Za Mšeno si ale rád zahraju.“

ZAČALO TO V DĚČÍNĚ

Tomáš je odchovancem FK Pelikán Děčín, odkud ještě jako dorostenec přestoupil nejprve do FK Teplice, načež se vrátil zpět do FK Pelikán Děčín, ze kterého putoval do FK Baumit Jablonec. Na severu Čech také poprvé nakoukl do seniorského fotbalu, avšak záhy odešel hostovat do rodného Děčína. Pak jeho kroky směřovaly do AC Sparta Praha, ze které se vydal do Ruska.

HÁJIL I RUSKÉ BARVY

Nejprve působil v FK Rubin Kazaň a dále hájil barvy FK Moskva, poté ještě zamířil na jih Ruska do Alanija Vladikavkaz. V Alanii se nedohodl na prodloužení smlouvy. V letech 2010–2012 měl angažmá v ruském FK Sibir Novosibirsk. A pak se zase vrátil do týmu Jablonce.

Po skončení smlouvy s Jabloncem v roce 2015 posílil Bohemians 1905. V zimní přestávce sezóny 2016/17 se na vlastní žádost dohodl s klubem na ukončení smlouvy. Ale s fotbalem neskončil.

MUSÍ JET TAKY NAPLNO

Tomáš Čížek je na sebe náročný a stejně tak chce, aby byli na sebe nároční i hráči, které trénuje. „Chci, aby jeli naplno, jen tak mohou přijít dobré výsledky. Myslím, že některým dnešním hráčům v jakémkoli týmu chybí trochu víc fotbalového srdíčka. A taky víc přemýšlet, bojovat o balóny i když to zrovna nejde, snažit se dostat protihráče pod tlak a umět udělat něco navíc, co soupeř nečeká,“ vzkazuje mladým fotbalistům zkušený záložník, který má k fotbalu určitě co říct.