„Turnaj hodnotím velmi úspěšně. Děkuji celému týmu za vzornou reprezentaci kraje a třetí místo je super výsledek, který podtrhává naše předváděné výkony. Kostru týmu tvořili hráčky ze Slovanu Liberec, který je páteřním klubem v dívčím fotbale našeho kraje. Většina hráček z kraje je součástí této akademie, pod vedením šéftrenéra Petra Šafáře.“ vysvětluje složení týmu a situaci dívčího fotbalu v kraji GTM trenér Libereckého KFS Michal Kolčava. „A právě v práci s dívčím fotbalem máme v kraji rezervy. Naše snaha je zaměřit se právě na toto odvětví v mládežnickém fotbale, abychom hlavně zvýšili základnu dívek,“ dodává Kolčava.

Shoduje se s trenérem Pavlem Šafářem. „Dívčí fotbal tu není moc silný, v tom jsou na tom ostatní kraje rozhodně lépe. Nejideálnější by bylo, kdyby v každém okrese byl aspoň jeden holčičí tým,“ uvažuje Šafář. Trénink mladých děvčat ve Slovanu si nemůže vynachválit. „Zatím vůbec nemůžu říct, že bych to měl složité, mám takovou partu holek, že tam k žádným nepříjemnostem nedochází. Jediná složitost může v dorosteneckém věku být změna školy ze základní na střední, takže se často mění režim nebo i bydliště, ale to je stejné i u kluků,“ popisuje Šafář.