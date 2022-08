Skláři udělali s Libočany rychlý proces; už ve 39. vteřině Pavel Verbíř otevřel skóre, v 10. minutě pak navýšil na 2:0 pro favorita. „My zrovna odstartovali ligu, po úvodním direktu od Blšan jsme se zvedali, byla z toho pak fantastická stříbrná jízda. V Libočanech jsme měli povinnost vyhrát. Přišlo hodně lidí, domácí se chtěli vytáhnout, byl to tam svátek. Co si vzpomínám, tak tam nebyla tribuna, lidi byli okolo hřiště na klandru, měli s námi hráči těsný kontakt. Chtěli jsme rychle rozhodnout, protože podobné zápasy jsou relativně snadné až od chvíle, kdy vedete o dvě tři branky. Pokud slabší tým cítí šanci, tak kouše, to jsme v poháru poznali mnohokrát, například v Kadani jsme o rok později vypadli,” vzpomíná Verbíř, pro kterého to byl speciální zápas, v nedalekém Žatci byl totiž na začátku devadesátých let na vojně.

Slavoj vyhlíží nové kabiny, prioritou je pro něj mládež. Předsedu štvou pomluvy

Libočany ale vrátil do hry parádní střelou z trestného kopu Milan Podrabský, to se psala 14. minuta. Tehdejší brankář outsidera Marek Voigt si souboj se žlutomodrými dobře vybavuje, dokonce i inkriminovaný moment. „Někdo Milanovi říkal, že Macháček nemá čočky a špatně vidí,“ vytahuje na světlo zajímavou perličku. Jeden z diváků, který stál za brankou pak líčil, jak si teplická jednička jen smutně povzdechla: „ty vole, to bylo dělo, tam přeci ruce dávat nebudu.”

„Po tom rychlém vedení jsme dostali gól z velké dálky. Je pravda, že náš brankář Libor Macháček měl tenkrát něco s očima, hůř viděl, nosil čočky. Tak rok dva na to šel na operaci a už to bylo dobré. My, kteří to věděli, jsme to nesměli ventilovat, aby se soupeři o téhle slabině našeho brankáře nedozvěděli. Občas jsme si z Libora dělali srandu, když jsme stříleli z půlky. Hlavně při špatném počasí měl problémy,” přiznává teplická fotbalová legenda.

Víte, že…

… za Libočany hráli svého času opravdu známá jména? Jejich dres oblékali Pavel Karoch, dnes známý televizní komentátor; Dušan Fitzel, v dobách své největší slávy koketoval s reprezentací, v současnosti specialista na mládežnický fotbal; Roman Jurenka, Jaroslav Sláma, Bohumil Pixa nebo Aleš Laušman.

Teplice ale ještě do poločasu přidaly další dvě branky, o jejich postupu do dalšího kola nebylo pochyb. Nakonec Libočany odcházely do kabin s debaklem, dostaly osm kousků. „Dostali jsme ranec, ale ten můj gól ze třiceti metrů do šibenice Macháčkovi byl krásný. Dokonce mi po zápase teplický trenér Pešice podal ruku. Ale vzpomínám si, že Divecký si u nás moc nekopl. A Verba samozřejmě kraloval, proto náš Ševčík dostal červenou. Jinak tam bylo lidí, jako much,“ zapátral pořádně v paměti někdejší špílmachr Libočan Milan Podrabský.

A jaké další zajímavosti si ještě Voigt s Podrabským vybaví? „Dával jsem rozhovor nějakému redaktorovi z Teplic,” usmívá se autor jediné branky Libočan. „Každý tím zápasem žil, pro obec to byla událost. Mně se vybavuje, že Verbíř dostal kvůli mně za nadávky od rozhodčího žlutou kartu. Pro mě byl zážitek se proti němu postavit, byl to jeden z nejlepších kanonýrů první ligy. Je to už opravdu hodně dlouho, v kabině jsme kolem toho hodně napovídali,” má v hlavě Voigt.

FOTO A VIDEO: Laňka dostal dva roky natvrdo za úplatky, přesto fotbal hraje

Na zašlou slávu se v obci, která leží nedaleko Žatce, bohužel už jen nostalgicky vzpomíná. Sezona 1998/1999 dopadla pro Libočany neslavně, rozpadly se. Ve svých dobách pěkný fotbalový areál, který měl dobré zázemí, hospodu i dvě hřiště, aktuálně smutně chátrá…

FK IZOS Libočany – FK Teplice 1:8 (1:4). Branky: 14. Podrabský – 1., 10. (pen.) a 51. Verbíř, 88. a 90. Divecký, 25. (pen.) Fousek, 44. Jindráček, 90. Doležal. Rozhodčí: Jiřík (známka 5), ŽK: Pajer, V.Gössl, Ševčík – Brabec, Verbíř, ČK: 85.Ševčík. Diváci: 800. Libočany: Voigt - Podrabský, Pajer (58. Košťál), V. Gössl, J. Holák, Čihák (46. Ševčík) - Kafka, Klíč, Kostka, Trnka (46. R. Gössl) – Kitler. Trenér J. Šroub. Teplice: L. Macháček – M. Rada, Řízek (51. Pikl), Brabec – Frťala, Fousek (51. M. Doležal), J.Jindráček, Rampáček, Tesařík (55. Voříšek) – Verbíř, R.Divecký. Trenér: J. Pešice.