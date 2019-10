V prvním kole Letci deklasovali Chmelaře 10:3 a v souběžně hraném utkání remizoval Real 2:2 s Fazoleros.

Hrací dny a časy jsou vždy v pracovním týdnu od 19 do 21 hodin. Pořadatelé zvou účastníky na skvělé ceny, hodně zápasů a mnoho zábavy. Hraje se 4+1 podle poupravených pravidel futsalu pod umělým osvětlením.

Soutěž se hraje dvoukolově každý s každým a následovat bude play-off. Kromě ligové soutěže se bude bojovat také v rámci poháru, který bude probíhat souběžně s hlavní soutěží. Poháru se účastní všechny týmy z první ligy.

Poté, co bude odehrána základní část soutěže, následují vyřazovací boje. Do pavouka play-off budou týmy rozděleny podle umístění v základní části.

Finále se bude hrát na jeden zápas a jedná se o vrchol celého ročníku, přičemž na sebe narazí dvě nejúspěšnější mužstva v lize. Po tomto duelu bude znám první vítěz Českolipské ligy minifotbalu.

"S myšlenkou vzniku nějakého druhu večerní ligy ve fotbale si určitě nejen v České Lípě hrálo spousta z nás. Kdo někdy něco podobného hrál, nám určitě potvrdí, že podobné soutěže jsou velkým zpestřením všedních dnů, naopak kdo něco podobného pořádá a provozuje, nám řekne, že to není nic snadného a zabere to spoustu času," popsal zrod první myšlenky vymyslet tento projekt jeden ze zakladatelů Vojtěch Brož.

"My jsme měli štěstí v tom, že jsme se sešli tři kamarádi na pivu a najednou u stolu seděl šikovný grafik, programátor a člověk se zkušenostmi s pořádáním sportovních akcí. Ve správný čas jsme kolem sebe měli schopné a nadšené lidi, kteří od začátku věřili v realizaci projektu. Každý svou troškou přispěl a najednou se soutěž rozběhla, z čehož máme velkou radost," říká spokojeně Brož.

"My jsme podobné soutěže zažili hlavně na vysokých školách, kdy na to bylo více času, ale snažíme se myslet na lidi, kteří pracují i na směny. Hraje se proto ve všední dny ve večerních hodinách (19:00-21:00) tak, aby se většina z hráčů mohla alespoň dvakrát za tři týdny zůčasnit, zasportovat, udělat něco pro své tělo, odpočinout od práce a načerpat novou energii," vysvětluje výhody zapojení do této soutěže Brož.

"Liga je teprve na začátku, ale myslíme si, že podobný formát soutěže má velké možnosti, zatím ji hrají většinou kluci pohybující se v prostředí českolipského fotbalu a futsalu, ale inspiraci jsme hledali například v Sydney v Austrálii, odkud se vrátil jeden ze zakladatelů soutěže," prozradil Brož, kde se jeho tým zakladatelů nechal inspirovat.

"V Sydney je podobná liga velmi populární a hrají ji téměř všichni. Většina týmů má dokonce na svých soupiskách i dvě až čtyři zástupkyně něžného pohlaví. Je skvělé sledovat, že spolu hrají nadšeně holky a kluci v jednom týmu. Rádi bychom aby se liga v České Lípě posouvala podobným směrem a zaujala širokou a ne jen tu fotbalovou veřejnost," přeje si Brož, aby se do nově vzniklé ligy zapojilo co nejvíce lidí i z řad žen.

"V současné chvíli plánujeme otevření soutěže pro starší hráče (35+) a rádi bychom doplnili a rozšířili první ligu o nové týmy, takže pokud máte partu kamarádů a kamarádek a chcete poměřit síly s jinými partami v České Lípě, budeme rádi, když svůj tým zaregistrujete na www.clmf.cz," uzavřel Brož.