V divizi bude vedle Velkých Hamrů ještě Česká Lípa

Divizní rodinu opustily směrem do ČFL Přepeře, směrem do krajského přeboru Turnov. Vedle Velkých Hamrů z Libereckého kraje bude nejnižší soutěž řízenou Českem hrát Arsenal Česká Lípa. Vítězné Mšeno se transformovalo do krajského přeboru.

ČESKÁ LÍPA – CHRASTAVA. V minulé sezóně se v krajském přeboru utkaly proti sobě oba exdivizní týmy. Zatímco Chrastava tápala ve druhé polovině tabulky, Arsenal (v pruhovaném Kaňkovský) se prokousal do divize zpět ze druhé příčky. | Foto: Deník

Zatímco Velké Hamry v divizní skupině C přijdou o derby s Přepeřemi a Turnovem, budou tak v soutěži z Liberecka osamoceny. Arsenal Česká Lípa se ze druhého místa krajského, dvanáctičlenného přeboru, propracoval díky nezájmu vítězných Doks do divize B. A také zde nebude žádné krajské derby. Českolipský Arsenal se jistě bude posilovat, ve hře je hned několik borců z Litoměřicka, které hrálo III. ligu, ale od nové sezóny bude působit jen v krajském přeboru. „Máme o některé hráče z Litoměřicka zájem, ale snad 30 jich přešlo do Velvar. Ale tak čtyři by přesto k nám mohli přijít,“ potvrdil sportovní manažer Arsenalu Josef Košta. Přiznal příchod dvou gólmanů Voseckého (Jílové) a Krčmarika (Jablonec). Startovní listina Rally Bohemia slibuje skvělou podívanou, začne v Sosnové Přečíst článek › „Včera s námi zahájili přípravu. Potřebujeme kádr doplnit tak pěti, až šesti lidmi,“ podotkl. Trenérem Arsenalu je Radek Durdil s asistenty Dušanem Ješetou a Hynkem Vrabcem. „JdEme do divize s tím, že ji chceme pro Českou Lípu udržet. A to také za podpory města České Lípy a firmy Jakub,“ dodal Košta. Více zkušeností z divizní soutěží mají Velké Hamry. Podle předsedy Milana Černého přichází do přípravy šest noviců: „Z dorostu Jablonce Vostál, Patrik a Matěj Javůrkové a Tokár, ze Mšena Krejčíka a Masařík. Ještě jednáme o stoperovi.“ Hamry startují dnes a sehrají v ní pět zápasů (mj. Nymburk, Neratovice, Jablonec B). V předkole poháru jedou Hamry do Štětí. Trenérem zůstává Josef Hnídek i s asistentem Rudolfem Říhou. DIVIZE C: Velké Hamry, FC Hlinsko, Sokol Libiš, Benátky nad Jizerou, Dvůr Králové nad Labem, Sportovní sdružení Ostrá, Náchod, Poříčany, Vysoké Mýto, Sparta Kutná Hora, Polaban Nymburk, Horky nad Jizerou, MFK Trutnov, Letohrad, Čáslav, Kolín. DIVIZE B: Brandýs n. L., Arsenal Česká Lípa, Dobříš, Kladno, Souš, Rakovník, Český Brod, Ostrov, Meteor Praha VII, Louny, Slaný, Štětí, Březová, Neratovice-Býškovice, Aritma Praha, Chomutov.

Autor: Miloslav Cihlář