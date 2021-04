V roce 2006 bylo fotbalistům Doubí vystavěno ve Vesci hřiště s umělým povrchem a novou restaurací s Kiki barem. O to své původní i s hospodou a historické, totiž přišli výstavbou velkoobchodu Makra.

Nové hřiště s umělou trávou v Doubí. | Foto: Deník

Radost z nového sportoviště trvala pět let. Pak se však přišlo na to, že Sokol měl zaplatit darovací daň, která se ale upomínkami a penále nakonec navýšila na 8,5 miliónů korun! To vypadalo na trpký konec, protože tolik peněz sehnat fotbalisté nemohli. Nakonec pomohlo Město Liberec a pohledávku uhradilo, za cenu převodu areálu na město.