Česká Lípa - V Dubé se při utkání II. třídy okresního přeboru dospělých s Dolní Libchavou stala politováníhodná událost.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Autor: Karel Fischer, předseda DK OFS v České Lípě

Ihned po skončení zápasu byli fyzicky napadeni dva hráči hostí dvěma domácími diváky, a to při odchodu do kabin. V prvním případu šlo jen o lehčí napadení bez následků, ale při druhém již nastala zdravotní újma napadeného, když divák údery pěstmi do obličeje napadl hostujícího hráče, kterého museli převézt do nemocnice k ošetření (záznam z ambulantního ošetření i protokol z Policie ČR má Disciplinární komise OFS Č. Lípa k dispozici, včetně oficiálního písemného protestu hostí, který byl kromě Zápisu o utkání podkladem k disciplinárnímu řízení).

Šetřením vyšlo najevo, že pořadatelská služba selhala, nezajistila bezpečnost hráčů, nebyl vyznačen a zabezpečen koridor, kterým hráči a rozhodčí mají odcházet do kabin a prodávaly se i alkoholické nápoje.

Tuto skutečnost potvrdil na jednání DK mezi jinými i hlavní pořadatel, kterým netradičně byla žena. Byla domácími ustanovena pro tuto zodpovědnou funkci, aniž by znala své povinnosti, nevěděla o ustanoveních Soutěžního řádu ani Rozpisu soutěží OFS, týkajících se pořadatelského zajištění utkání.

Vzhledem k tomu, že u FO Dubá byly problémy s výtržnostmi diváků řešeny i v podzimní části ročníku, postupovala DK v souladu s ustanoveními Disciplinárního řádu a klubu stanovila uvedená opatření, jak je uvedeno v úřední zprávě OFS.