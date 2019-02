Českolipsko - Jedenácté podzimní kolo bylo odehráno v okresní fotbalové soutěži.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Vosika

Noviny - Pertoltice 1:3 (0:3)

Prestižní podralské derby mělo dva rozdílné poločasy. Domácí, bez několika hráčů základní sestavy, se v prvním poločase převážně bránili, po zaváhání domácích obránců poslal do vedení hosty Minařík, z následné standardní situace Kolda nechytatelně hlavou zvyšoval na rozdíl dvou branek, a do třetice Kolda, po chybě domácího brankáře ze standardní situace zvyšoval na 3:0.

Do konce poločasu chybělo 5 minut, „novináři" po závaru v pokutovém území hostí byli nedovoleně bráněni, a k údivu všech aktérů včetně diváků zůstala píšťalka rozhodčího němá. To domácí značně rozčílilo a domácí stoper při odchodu do kabin obdržel červenou kartu. Do druhého poločasu tudíž Novinští nastupovali v deseti, paradoxně jim to pomohlo a po stupňujícím tlaku snížili Podmanickým.

I když se zbytek utkání odehrával převážně na polovině hostí, a po dalších šancích Novinských, hosté výsledek ubránili. Utkání sledovalo 200 příznivců jak domácích, tak hostí ze sousedních Pertoltic. Panovala opravdu skvělá a přátelská atmosféra.

Branky: Podmanický - Kolda 2, Minařík. Rozhodčí: Poppr.

Brniště - Sosnová 1:2 (1:0) po pen. 7:8

Domácí se ujali vedení v 11. minutě, další šance na obou stranách nebyly využity, protože oporami byli oba brankáři. Nástup do druhé půle se lépe povedl hostům, kteří hned ve 47. minutě po chybě domácích vyrovnali.

V dalším průběhu se už žádný z hráčů neprosadil, a tak přišly na řadu pokutové kopy. Před pátým pokusem Sosnové byl stav 4:4, ale domácí brankář Trégr pokus sosnovského hráče chytil. Rozhodla až devátá série.

Branky: Stand - Bango. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Háša, Jankech. Diváků 70.

Polevsko - Lindava 3:4 (0:0)

Ve vyrovnaném a na góly bohatém utkání měli hosté více štěstí, a to především v samém závěru zápasu.

Branky za domácí: Bobr, Hrach, Vik. Rozhodčí: Ďörď.

Kunratice - Tuhaň 5:2 (2:1)

Tuhaň přijela do Kunratic pouze s deseti hráči, přesto ukázala, že fotbal hrát umí. Už v 5. minutě šla do vedení a po chvilce se trefila znovu, jenže rozhodčí Vágner gól neuznal. Domácí do přestávky otočili skóre a po ní přidali třetí branku. Hosté bojovali a zaslouženě snížili na 3:2, jenže postupem času jim docházely fyzické i psychické síly, čehož domácí Dynamo ještě dvakrát využilo.

Branky: 23. Ježek, 36. Fanta I., 50. Fanta I., 64. Ježek, 85. Jackl R. - 5. a 61. Novák T. Rozhodčí: Vágner.

Bukovany B - Okna 2:3 (1:1) po pen.

Na krásně upraveném hřišti ve Sloupu se odehrávalo pohledné utkání, kterému nechyběl náboj ani góly. Domácí se trochu déle probouzeli, a tak zpočátku měli více ze hry hosté. Do vedení šli domácí v 25. Jeřábkem, jenž zužitkoval přesný centr Vorlíka. Hosté srovnali z penalty po zákroku domácího matadora Jindry.

Ve druhém poločase se situace opakovala. Do vedení domácí poslal rybičkou střídající Hanykýř, pak mohly Bukovany skóre ještě navýšit, ale jejich produktivita byla žalostná.

Po 2 žlutých a následném vyloučení Vorlíka a nucených střídáních se dostali hosté do tlaku, který skončil v 88. minutě šťastným gólem: hráč centroval, míč přeletěl brankáře Lacinu a k údivu všech zapadl do domácí branky 2:2. Penalty už byly jen loterií, tentokrát došly až do 9. série, kdy byli nakonec šťastnější hosté.

Branky za domácí: Jeřábek, Hanykýř.

Mimoň B - Cvikov B 1:3 (0:1)

Loko Česká Lípa B - Zahrádky 5:4 (5:3)

Blíževedly - Horní Libchava 1:3 (1:1)