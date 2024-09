Zajímavé utkání bude k vidění v západní skupině I.B třídy, kde se na sebe narazí dva celky, které čekají na první body. Doksy, které hostí Cvikov, navíc musí napravit menší ostudu. V posledním kole totiž neodjely k zápasu do Hodkovic nad Mohelkou.

„Prostě jsme neměli hráče. Byla tam řada menších zranění, k tomu nějaké dovolené. Když jsme to počítali na posledním tréninku, tak by nás bylo šest. Snažili jsme se s Hodkovicemi domluvit na přeložení, ale vlastně nebyl termín,“ sdělil Deníku Karel Kapoun, předseda TJ Doksy.

Oba týmy z Českolipska vstoupily do sezony velmi špatně. Doksy prohrály 1:3 v Krásné Studánce a doma Osečné 0:6. Cvikov zapsal už tři neúspěchy – 0:5 v Hodkovicích, 1:4 doma s Kamenicí a 1:5 doma s Mníškem.

„Nám prostě schází střední generace hráčů, která odešla do Starých Splavů. Máme mladé a pak starší. Pytlíkujeme to, jak se dá. Proto se snažíme věnovat mládeži, máme dorost. Ale bude to chvilku trvat, až nám to doroste do chlapů,“ vzdychl Kapoun.

Ten jasně řekl, že v sobotu od 17 hodin Doksy proti Cvikovu nastoupí. „Nastoupíme, na tréninku nás bylo patnáct. Kluci chtěli minulý týden doléčit drobné bolístky, aby si to nezhoršili. Bude to důležité utkání, boj o poslední místo. Prostě o šest bodů,“ dodal.

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B

Hradec Králové B – Slovan Liberec B (pátek, 13.30), Jablonec B – Kolín (sobota, 10.15), Arsenal Česká Lípa – Živanice (sobota, 17.00)

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA C

Chrudim B – Hrádek nad Nisou (sobota, 10.15), Velké Hamry – Brandýs n. L. (sobota, 10.30), Turnov -Slavia Hradec Králové (neděle, 17.00)

KRAJSKÝ PŘEBOR

Frýdlant – Velké Hamry B (sobota, 10.30), Nový Bor – Lomnice, Stráž p. R. - Višňová, Železný Brod – Sedmihorky, Šluknov – Chrastava, Bělá – Sokol Pěnčín, FC Pěnčín – Vilémov (sobota, 17.00), Skalice – Košťálov (neděle, 10.30)

I. A TŘÍDA

Rychnov – Doubí (sobota, 13.30), Jablonné – Semily, Vesec – Ruprechtice (sobota, 14.00), Bílý Kostel – Mimoň, Jilemnice – Rozstání, Rapid Liberec – Arsenal B (sobota, 17.00), Studenec – Mšeno Jablonec (neděle, 17.00)

I. B TŘÍDA, SKUPINA ZÁPAD

Nová Ves – Osečná (sobota, 13.30), Mníšek - Kamenice, Doksy - Cvikov, Lindava - Staré Splavy (sobota, 17.00), Hrádek nad Nisou B - Hodkovice n. M. (neděle, 15.00), Lokomotiva ČL - Krásná Studánka (neděle, 17.00)

OKRESNÍ PŘEBOR

Stružnice – Dubá (sobota, 11.00), Žandov – Bukovany, Kravaře – Zahrádky (sobota, 17.00), Polevsko – Dubice, Brniště – Sosnová, Noviny – Jestřebí, Svor – V. Valtinov/MAHO Jablonné (neděle, 17.00)

OKRESNÍ SOUTĚŽ

Žibřidice – Tuhaň (sobota, 14.00), Horní Police – Cvikov B, Kunratice – Velká Bukovina, Pertoltice – Okna (sobota, 17.00), Starý Šachov – Skalice B, Dubnice – Kamenický Šenov (neděle, 15.00), Mimoň B – Lokomotiva Česká Lípa B (neděle, 16.00), Žandov B – Horní Libchava (neděle, 17.00)