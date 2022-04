Mladíci Žandova v jedenácti utkáních neztratili ani bod, postoupit ale nemůžou. „Rádi bychom postoupili. Ale z důvodu nedostatku dětí stejného ročníku to prostě nejde,“ pokrčil Víťa smutně rameny.

Proti Bukovanům jsi nasázel čtyři branky. Jaké byly?

Na dva mi kluci pěkně přihráli, další dva jsem si vypracoval sám.

V týmu jsou dva vaši jmenovci – Adam a trenér Miroslav. Takže bratr a otec?

Ne, ne. Adam je můj bratranec a Mirek je můj strejda. Fotbal doma řešíme denně, protože tím žijeme.

Adam dal zatím 32 branek, vy 29. Hádám, že střeleckou tabulku přeboru sleduješ, ne?

Jasně, oba víme, že jsme dva nejlepší střelci celé soutěže. Své góly si samozřejmě počítáme, i když hrajeme jako jeden tým.

Chtěl by si s Adamem hrát i v dalších letech?Ano, s Adamem bych si rád zahrál i v budoucnu. Jsme jako dvojka správně sehraní a už víme, co může jeden o druhého čekat a kdy si ve správný moment nahrát.

Je pro tebe dobře, že tě trénuje vlastní strýček?

Jsem rád, že mě trénuje strejda Mirek. On sám dřív fotbal hrál, takže mu dobře rozumí.

Kdy jsi začal s fotbalem?

Za míčem jsem se honil už jako kluk ve školce. Do soutěže jsem nastoupil jako šestiletý do mladší přípravky. Fotbal mě odmalička baví, rád jsem chodil na tréninky a zůstalo mi to dodnes. Fotbal mám opravdu rád.

Vybereš nejhezčí gól, který jsi doposud dal?Jasně. Byl to gól z přímého kopu rovnou do šibenice.

Co tě na fotbale nejvíc baví?

Na fotbale mě nejvíce baví běh, střílení na branku a to, že si na konci celého tréninku všichni společně zahrajeme báčko.

Jaké jsou tvé fotbalové sny a plány?

Jednou bych si rád zahrál za fotbalový klub Slavia Praha, kterému moc fandím. Rád bych se vyfotil s Cristianem Ronaldem.