Uznávaný fotbalový trenér Rudolf Věchet je proslulý svými statistikami. Vede si záznamy o všech zápasech, které odtrénoval. „U každého zápasu mám napsané týmy, skóre, střelce branek i karty,“ sdělil Věchet. Jako trenér vedl „svůj“ tým do 830 zápasů a má kladnou bilanci. 370 vítězství, 148 remíz a 312 proher se skóre 1805:1678.

I díky kladné bilanci se mu podařila věc takřka nevídaná. S šesti různými týmy se mu podařilo postoupit o soutěž výš. Postoupit se mu podařilo se Stráží pod Ralskem A i B, Heřmanicemi, Českou Lípou A i B a Dubnicí. „Jako trenéra samouka mě to velmi těší. Takovou bilanci asi má jen málo trenérů v tomto okrese,“ říká Rudolf Věchet a pokračuje „Fotbal je ale kolektivní sport, kde jedinec znamená jen jeden článek řetězu, sám člověk nic nezmůže,“ dodal vážným hlasem.

Věchet svou aktivní fotbalovou kariéru spojil převážně s rodnou Stráží pod Ralskem, která dříve hrávala pod UD Hamr. Po návratu z vojny se propracoval do hlavního týmu a patřil mezi vyhlášené střelce. „Byly také sezóny, kdy jsem dal více branek, než jsem odehrál utkání. Rád vzpomínám na naše vítězství v okresním poháru ve Sloupu, kde jsme finálové utkání vyhráli 1:0 a já dal tu jedinou branku. Je to až do současnosti jediné vítězství Stráže v poháru,“ vrací se k historickému momentu.

Po postupu se Stráží do A třídy si stihl ještě vyšší soutěž zahrát se svými syny. V té době byl Rudolf Věchet trenérem a v týmu měl své dvě děti. „S Radimem a Tomášem jsem si ještě stihnul kopnout, byť jen na pár minut, ale bylo mi už 52 let. Nastoupil jsem ve Mšeně, Hejnicích a Stráži nad Nisou,“ objasnil Věchet.

Za svou kariéru prožil celou řadu zajímavých momentů. Mezi ně rozhodně patří i setkání s Josefem Masopustem. „Jeho tým nastoupil ve Stráži pod Ralskem k přípravném utkání proti Pokraticím-Býčkovicím. Chybělo jim pár hráčů, tak jsme s kamarádem Pokorným vypomohli. Musím podotknout, že pan Masopust byl velice skromný a fajn člověk,“ vzpomíná na jedinečné setkání s legendou.

Fotbalová oslava šedesátých narozenin Rudolfa Věcheta je naplánovaná na sobotu 11. července v Dubnici. „Za ta dlouhá léta při kopané jsem poznal dlouhou řadu skvělých lidí. Proto jsem se také rozhodl uspořádat v Dubnici benefiční srandamač, kam jsem pozval několik bývalých spoluhráčů a svěřenců, abych s nimi oslavil skromně svoji kariéru. Pro příchozí bude připraveno občerstvení,“ zve na svou sportovní oslavu uznávaný fotbalový kouč Věchet.

Alex Neugebauer