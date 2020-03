Utkání hrané na 3x 15 minut, které v roli sudího odřídil Pavel Ševčík, přineslo celkem čtrnáct branek. „Jestli mi někdo z vás dá góla, dostane ode mě do držky,“ naoko pohrozil domácím fotbalistům při slavnostním nástupu bývalý zápasník, kaskadér a herec Zdeněk Srstka.

Výsledek mače skončil 7:7, a tak rozhodnout musely pokutové kopy. Při nich byli přesnější členové Arabely, kteří závěrečný rozstřel vyhráli poměrem 5:1. Jediný, kdo se za Starou gardu Okna trefil, byl Petr Heptner senior. „Tak, a vy, kteří jste gól nedali, mi zaplatíte pívo,“ vzkázal svým spoluhráčům neustále vysmátý Petr Heptner, při zápase moderátorem přezdívaný „Taška“.

„O výsledek vůbec nešlo. Hlavně že jsme se všichni bavili a doufám, že spolu s námi i diváci,“ řekl Deníku Pavel Trávníček, který do Oken dorazil společně se svou partnerkou Monikou Fialkovou.

„Máte tady moc krásné prostředí, líbí se mi tu,“ usmíval se Jiří Rámeš, jenž si při penaltovém rozstřelu stoupl do branky místo Zdeňka Srstky a všem předvedl, že k fotbalu má skutečně blízko. Sám je totiž trenérem mužstva FK Staňkovice, účastníka III. třídy lounského okresu, které v uplynulé sezoně obsadilo druhé místo. „Ale pouze o jediný bod před béčkem Domoušic,“ podotkl Rámeš.

Sice se zpožděním, ale přece jen dorazil i Martin Tankwey, jemuž se oprávněně říká Sluníčko, neboť rozdával úsměvy na každou stranu. „Mám okno. Proto jsem do Oken přijel o něco později,“ culil se. Pouze po skončení duelu při odchodu do kabin svraštil čelo. „Včera mi brali z kolena vodu. No jo, bolí to,“ ukazoval na svou nohu.

Skvělá nálada na okenském hřišti, kam se přišlo podívat na čtyři stovky lidí a dětí z blízkého i dalekého okolí, pokračovala i po zápase, neboť členové Arabely připravili pro diváky opravdu pestrý a zábavný kulturní program.

„Chci všem, kteří se tohoto odpoledne u nás v Oknech zúčastnili, velice poděkovat a věřím, že Arabela team zde není naposledy,“ řekl při závěrečném projevu viditelně spokojený starosta obce Stanislav Havlín.

Radek Valenta