Malé obce většinou nedisponují širokou paletou různého vyžití, nabízí ale členství ve sborech dobrovolných hasičů. Ti, co se stali jejich součástí, nelitují. Našli tu nejen možnost účastnit se požárních sportů a dobrovolné činnosti, ale získali tu druhý domov, a v obci, kde žijí, cítí klid, bezpečí a porozumění. Stejně jako čtyřicetiletý jednatel SDH Dalešice David Beránek, který se do malebné obce na Jablonecku přestěhoval z Havlíčkova Brodu.

David Beránek. | Foto: Soukromý archiv

Jak se stalo, že se mladý muž z Havlíčkova Brodu stane dobrovolným hasičem v Dalešicích?

Po škole jsem se přestěhoval do Liberce do podnájmu. Jizerské hory a Český ráj jsem navštěvoval ale už dřív. Český ráj je ideální na lezení po skalách a v zimě jsem vyrážel na běžky na Jizerskou magistrálu. Zdejší příroda mi přirostla k srdci. Naskytla se mi příležitost, tak jsem koupil chalupu 'v Dalešicích. Jednoho dne jsem potřeboval od souseda půjčit nějaké věci na zahradu. Seznámili jsme se, a on mě dovedl k hasičům. Dnes je zmíněný soused, Jan Krause, starostou SDH Dalešice.