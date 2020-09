Dřevěný prak už je poněkud zaprášeným symbolem klukovské výbavy, ale když si ho sami vyrobíte, zjistíte, že zábava starých časů má něco do sebe.

Základem je pevná vidlice z větve. Měla by co nejlépe padnout do ruky a být co možná nejsymetričtější. Pak budete potřebovat kousek kůže jako lože střeliva a provázek. A zásadním komponentem je dobrá guma – nejlépe letecká, která se používá na katapulty pro modely větroňů a kterou dostanete v modelářských obchodech. Vhodný je průřez 5 x 5 milimetrů, je ale možné použít i gumu s plochým průřezem.