Umělec David Zinn pocházející z města Ann Arbor ve Spojených státech to však má ve svém myšlení nastavené jinak. Využil svého talentu a rozhodl se ukázat lidem, že pro uměleckou tvorbu není třeba drahého malířského plátna, vybavení ani prostor ateliéru.

„Své postavičky prostě kreslím křídou přímo na chodníky ve městě a těším se, co na to řeknou lidé,“ přiblížil svou tvorbu David. Své obrázky dotáhl k takové dokonalosti, že často působí trojrozměrně, jako by z prostoru vystupovaly.

Příkladem může být malá myška, pro kterou vytvořil domeček místo jedné cihly ve zdi a vypadá to, že roztomilý hlodavec pozoruje svět kolem z okna. Na jiném obrázku zase využil starého květináče ležícího na zídce, k té dokreslil nohu a vznikla tak lampa, pod kterou si hoví opřená myš s knihou.

Všechny Davidovy obrázky působí vesele, a kolemjdoucím tak zpestřují den.

David Zinn je díky své aktivitě na sociálních sítích známý mezi umělci po celém světě. Na jeho instagramovém profilu ho sleduje více než 600 tisíc lidí. Vydal dokonce příručku s názvem „The Chalk Art Handbook“, která obsahuje sbírku triků a kreslířských technik.