/FOTOGALERIE/ Unikátní letadla, ale také vojenskou techniku a mnoho dalšího najdete v Air Parku ve Zruči u Plzně. Otec a syn Tarantíkovi sbírku budují už bezmála tři desetiletí. Na své si zde přijdou zejména tatínkové se svými ratolestmi. Ve sbírkách mají Tarantíkovi přes padesát letadel, mezi nimi i opravdové unikáty.

AN-30. Antonov AN-30 v Air Parku ve Zruči je českým unikátem. Jde o letoun, který ze svých služeb vyřadila armáda | Foto: se souhlasem Karla Tarantíka

Air Parku vévodí bývalý vládní letoun sovětské výroby TU-154M, který sloužil vrcholným představitelům státu, včetně prezidentů Václava Havla a Václava Klause, ale i vojákům a k přepravě humanitární pomoci, a to pouhých sedm let v letech 2000 až 2007. Před sešrotováním ho Tarantíkovi zachránili na poslední chvíli. Uvnitř si můžete prohlédnout kompletní interiér včetně prezidentského salonku a dokonce usednout do kabiny pilota.