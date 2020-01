Mizérie pokračuje. Hokejistům České Lípy se v krajské lize dál nedaří, neuspěli ani v sobotním utkání na půdě Lomnice nad Popelkou a prohráli 1:3. V novém roce tak mužstvo ještě nebodovalo a má už čtrnáctou prohru v sezoně.

Hokejisté České Lípy (v červeném) nepřehráli ani Lomnici nad Popelkou | Foto: Deník / Janroslav Marek

Česká Lípa šla do zápasu s novým brankářem Martinem Bouškou, který do týmu přišel na hostování z druholigového Jablonce. Ani on však i přes perfektní výkon v brankovišti bídu týmu zastavit nedokázal.