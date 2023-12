Stejně jako v minulém roce spojili Bílí Tygři v předvánočním čase síly s Nadací SYNER a přichystali si charitativní projekt, k němuž se můžete připojit i vy. Tentokrát společně podpoří dětské domovy v Libereckém kraji.

Bílí Tygři navštívili v roce 2022 Jedličkův ústav. | Video: youtube.com

V období adventu se Bílí Tygři každoročně zapojují do charitativních aktivit. A ani rok 2023 nebude výjimkou. Stejně jako v minulých letech spojí síly s Nadací SYNER, s níž tentokrát podpoří dětské domovy v Libereckém kraji. A právě tomuto projektu bude zasvěceno utkání v neděli 10. prosince proti Mladé Boleslavi.

Na zápas přijaly pozvání dětské domovy v Chrastavě, Semilech, Krompachu, Frýdlantu, České Lípě, Dubé - Deštné, Jablonném v Podještědí a Hamru na Jezeře. Do hlediště tak zamíří více než stovka dětí z dětských domovů. Pro všechny si klub spolu s Nadací SYNER nachystal kromě vstupenek také dárek v podobě triček s grafikou projektu.

"Společně s hokejovým klubem realizujeme již několikátý projekt. V minulých letech se fanoušci i kabina aktivně zapojili do námi pořádaných veřejných sbírek, v prvním covidovém roce hráči i realizační tým pomáhali do nemocnic a ke zdravotníkům rozvážet roušky a respirátory, mnohem dříve jsme spolu s Tygry jezdili za dětmi do domovů například na vánoční nadílku, takže je jen logické, že se nyní děti také podívají do haly. Věřím, že to pro ně bude skvělý předvánoční zážitek a přeji si, aby se podařilo shromáždit co nejvyšší částku, protože na děti není nikdy peněz dost,“ říká Eva Syrovátková, představitelka Nadace SYNER.

Za Bílé Tygry převzal patronát nad akcí bývalý kapitán a v současnosti tygří kouč hráčského rozvoje a také skaut Los Angeles Kings Petr Jelínek. "Nad podporou podobných projektů nikdy ani chvíli neváháme. Mám radost, že můžeme společně pomoci dětem, které nemají takové štěstí užívat si pohodové tradiční Vánoce spolu s rodinou, a že jim můžeme udělat alespoň trochu radost," hlásí.

Pozváním na utkání celý projekt zdaleka nekončí. Do derby s Mladou Boleslaví totiž Tygři nastoupí ve speciální sadě dresů, která po skončení utkání poputuje do aukce. Spolu s Tygry a Nadací SYNER se tak budete k pomoci moct připojit také vy. Aukce odstartuje spolu se startem zápasu a poběží až do neděle 17. prosince, budete tak mít exkluzivní příležitost získat originální vánoční dárek a pomoci tím dětským domovům v Libereckém kraji.

"Dražba bude jediným způsobem, jak některý z charitativních dresů získat. Nebudou dostupné k nákupu ve fanshopu ani žádnou jinou formou. Půjde tedy skutečně o exkluzivní sadu dresů. Také proto doufáme, že se nám podaří překonat výnos loňské aukce," věří Dominik Jakubec, obchodní a marketingový ředitel Bílých Tygrů Liberec.

Celková částka, za něž budou dresy vydraženy, bude navýšena o příspěvek Nadace SYNER a kabiny A-týmu. Celkový výtěžek bude představen na předvánočním utkání 22. prosince proti Třinci a následně rozdělen mezi jednotlivé zapojené dětské domovy. Dorazte na nedělní derby s Mladou Boleslaví, vydražte jeden z charitativních dresů a podpořte spolu s Bílými Tygry a Nadací SYNER dětské domovy v Libereckém kraji!

O Nadaci SYNER

Nadace SYNER byla založena v roce 2000. Od svého založení rozdělila částku dosahující téměř 65 miliónů korun. Svou pozornost soustředí především na potřebné v Libereckém kraji. Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách a podpora všech typů škol.

Zdroj: hcbilitygri.cz