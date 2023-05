Má za sebou parádní sezonu, v brance bílinských Draků byl skutečnou oporou. Teprve dvacetiletý brankář Daniel Štěpka se otřepává z drsného závěru sezony a vyhlíží nové angažmá. „V Bílině jsem řekl, že bych se chtěl posunout. Myslím, že na vyšší soutěž mám. Jenže krajskou ligu nikdo nesleduje, takže nabídky mám hlavně z klubů, které jsou na stejné úrovni jako Draci," říká usměvavý pohodář.

Daniel Štěpka | Foto: soukromý archiv Daniela Štěpky

V dračím doupěti čapal obdivovatel Mara-Andrého Fleuryho jako sedmihlavá saň, i díky němu si Bílinští zahráli kvalifikaci o II. ligu, v níž pohořeli s Kralupy. „V krajské lize se nebrání, takže pro gólmana je to očistec. Dozadu se totiž nikomu nechce, ja to takový hurá hokej. Brankář má za zápas klidně i třicet střel a nejsou to žádné propagační pokusy z dálky. Třeba se mi stalo, že na mě jeli sami čtyři hráči, to je neskutečné."

Štěpkovi vyhovovalo být v permanenci, ostatně málokterý brankář má rád dlouho nečinnost. Jen by si představoval větší pomoc obránců. „Důraz v brankovišti, blokování střel? Toho se moc brankář nedočká. Ale ta soutěž je skvělá v tom, že se vychytáte. Rychle se můžete dostat do tempa, s prvními zákroky si víc věřit. A když pak chytíte pár šancí, tak to dělá v zápasech rozdíl."

Sezona ale skončila pro Bílinu nepodařenou kvalifikací, černou kaňkou pak byl medializovaný incident v Kralupech, během kterého se někteří bílinští hráči pustili do potyčky s diváky. „To byla ostuda. Celá sezona byla vydařená, pak se to sesypalo. Vlastně jeden náš člověk to spustil, prostě hrůza. Já jsem byl z toho všeho hodně zklamaný. Když se to dělo, říkal jsem si, že bych nejradši vůbec nebyl toho součástí. Byl jsem v rohu kluziště a čekal, až to skončí. Podobných situací jsem ale za celou sezonu zažil plno, protože v soutěži se to často mydlí. A když je taková pauza, tak brankář vychladne, není to pro něj dobré."

Daniel Štěpka jako herec v pozvánce na důležitý zápas na svém facebookovém profilu daniel.stepka.1

Daniel Štěpka si v minulosti zachytal i třetí nejvyšší soutěž, ve svém mladém věku má poměrně dost zkušeností. „Sice si říkám, že brankář dozrává pomalu, že v nejlepším věku je okolo třicítky, ale už bych chtěl zkusit vyšší soutěž. Rád bych se hokejem živil, i když si myslím, že bych se zvládl uživit i normální prací. Kvůli angažmá bych šel klidně i na Moravu, kdyby se něco vyskytlo. Teď na jaře maturuji, kvůli covidu to mám posunuté," přibližuje Štěpka.

Zatím má talentovaný gólman nabídky z klubů, které jsou na podobné úrovni jako Bílina, což by pro jeho rozvoj nebylo přínosné. „Jsem rád, že o mě je zájem. Přemýšlím nad tím, zvažuji plusy a mínusy. Ono už je i docela pozdě, většinou mají kluby o obsazení postu gólmana jasno. Ale nebál bych se ani konkurence, ta naopak člověka posouvá. Cítím, že mám na to porvat se o možnost chytat třeba i ve II. lize."

Rodák z Teplic hokej miluje, o čemž svědčí i to, že se věnuje trénování dětí. „U nás máme nový klub Huskies, kde se snažím pomáhat hráčům i brankářům. Mám radost, když vidím, že si někdo lepší. Koukám na instagramu na různé účty, které se věnují rozvoji brankářů, z toho čerpám. Jsou to trenéři z Finska, Kanady, z každého si něco vezmu. Pomáhá to i mně v chytání," tvrdí stále ještě bílinský brankář, jenž s chytáním začal už v pěti letech.

Na gólmanech se mu od začátku líbila jejich pozice v týmu. „Všichni před začátkem utkání i po něm jedou k brankáři, povzbuzují ho, děkuji mu. Je to klíčový postava týmu, protože když se něco nepovede útočníkovi, tak to tolik není vidět. Chyby gólmana jsou ale to první, co se po zápase probírá."

Daniel Štěpka chyb v minulé sezoně udělal minimum. Nyní věří, že bude moct o svých kvalitách přesvědčovat ve vyšší soutěži. A perlička na konce, už odmalička talentovaný gólman slyší na přezdívku „Krtek". Jak k ní přišel? „Nemá to s ničím souvislost. Že bych třeba špatně viděl… Začal mi tak říkat děda, nevíme, proč. Bráchovi říkal velbloud. Ale takhle mě oslovují už jen v Teplicích na zimáku. Nevadí mi to, patří to ke mně."