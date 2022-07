„V Michaelovi získáváme výraznou posilu do útoku. Je to výborný bruslař a pracovitý hráč, který dokáže nejen zakončit, ale i připravit akci svým spoluhráčům. Je to útočník s velmi úspěšnou kariérou v nejlepší soutěži světa i na mezinárodní scéně. Jeho obrovské zkušenosti a profesionalita pomohou celému týmu a hlavně našim mladým hráčům. Svým charakterem a kvalitou se přiřadí k lídrům nejen na ledě, ale i mimo něj. Věřím, že společně budeme úspěšní,“ těší sportovního ředitele a trenéra v jedné osobě Patrika Augustu.