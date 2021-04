Trpká porážka v prodloužení se hodně těžce kouše. „Mohlo to být 3:1 nebo 2:2. Teď je to 3:1 pro Třinec, tentokrát byl šťastnější,“ pokrčil rameny brankář Liberce Petr Kváča, který byl o platnosti rozhodujícího gólu hned přesvědčen.

„Viděl jsem střelu a hokejku přede mnou. Bylo mi jasné, že to není vysoká hůl a já nestihl zareagovat na teč. Sláva vítězům, čest poraženým. Musíme se mrknout na taktiku, nic nekončí,“ nevěší hlavu liberecký gólman.

„Neřekl bych, že bychom byli v něčem jiní. Oni dali gól, my žádný. To byl největší rozdíl. Odvedli jsme neskutečnou práci, jsem hrdý na to, jak se prezentujeme jako tým. Snažíme se bojovat jeden za druhého. K hokeji patří i prohry. Už nemáme co ztratit, musíme do toho kopnout víc než teď,“ burcuje Kváča.

Liberec trápí i početná marodka – kvůli zranění chybí Ladislav Šmíd, Tomáš Filippi nebo Radovan Pavlík. Čtvrté finále navíc nedohrál Michal Birner. „Když se podíváte na to, kdo nám chybí a kdo tam hraje, tak klobouk dulů. Smekám před klukama, jak bojujou. Někteří z nich nemají žádné zkušenosti, jsem na ně neskutečně pyšný,“ uzavřel Kváča.

U rozhodujícího momentu byl přímo na ledě i obránce Bílých Tygrů Ondřej Vitásek. „Viděl jsem beka, jak střílí. Snažil jsem se střelu chytnout, protože tam nebylo moc hráčů z Třince. Stránský to ale chytře tečoval. Byl jsem naštvaný, snažil jsem se ji zblokovat, ale bohužel to nevyšlo,“ řekl smutným hlasem.

V prodloužení hrál Liberec bez Michala Birnera. Jaký to mělo vliv na tým? „Michal hodně chyběl, o tom se ani nemusíme bavit. Máme ale tak zkušený a silný tým, musíme se s tím lépe popasovat. Určitě se z toho poučíme a když příště dojde na prodloužení, tak věřím, že vyhrajeme,“ je přesvědčen Vitásek.

Bílí Tygři mohli rozhodnout už v základní hrací době, ale ve velkých šancí selhali Adam Najman a Jaroslav Vlach. „Za mě to byly situace, ve kterých jsme měli šanci skórovat. Měli jsme možnost se zápasem něco udělat. Kdybychom je proměnili, tak jsme vyhráli, což se nepovedlo. Na kluky se nemůžeme zlobit, všichni děláme, co můžeme. Věřím, že v Třinci vyhrajeme,“ neskládá zbraně.

Byl Třinec lepší oproti čtvrtečnímu utkání? „Těžko říct. Ve čtvrtek jsme dali první gól, tentokrát to bylo 0:0. Kupodivu ani přesilovky oběma týmům moc nepomáhají, gólmani zachytali výborně. Musíme víc chodit do brány, snad se něco odrazí a dáme z toho góly,“ přeje si liberecká třiačtyřicítka.

V nastaveném čase se zdálo, že Liberci dochází síly. „Síly nám nechyběly. Není to o tom, že v prodloužení budeme jezdit nahoru dolů. Chceme hrát hlavou a nechceme se pouštět do nějakých risků. Když přijde prodloužení, tak i tam musíme dělat správná rozhodnutí a věřit, že to dotáhneme do vítězného konce.“

Výborný výkon znovu předvedl brankář Petr Kváča. „Kvaky chytá neustálě famózně. Je to neskutečné, jak v té bráně dokáže hráče přečíst. Opět to potvrdil. Mrzí nás, že jsme mu nemohli víc pomoct a vyhrát zápas. Je v takové formě, že nám určitě pomůže. Snad s tou sérií ještě něco uděláme a vrátíme se znovu do Liberce,“ doufá Vitásek.

„Jel jsem do pásma, trochu jsem čekal, že to tam Vrána nahraje. Nakonec Freibergs puk hodil na bránu, střela se dala tečovat, nakonec to tam padlo. Na 99 procent jsem si byl jistý, že to vysoká hůl nebyla,“ popisuje jedinou gólovou situaci autor rozdílové trefy Matěj Stránský.

„Myslím si, že to byl strašně vyrovnaný zápas. Přiklonilo se k nám štěstí. Dali jsme dvě tyčky, zápas byl hodně náročný. Na klucích jsem viděl, že to všichni strašně chtějí. Udělali jsme v prodloužení tlak a urvali to. Čeká nás nejtěžší krok, ale nastoupíme s pokorou,“ je si vědom důležitosti další bitvy třinecký snajpr.

První branka padla až v nastaveném čase, do té doby kralovali oba brankáři. „Opatrnost k tomu patří. Liberci šlo o vyrovnání a nám zase o mečbol. Zvládli jsme to dobře, splnili jsme pokyny. Pár šancí bylo na obou stranách, rozhodlo štěstíčko.“

Patnáct sekund před koncem měl velkou příležitost Najman, který jel prakticky sám na Kacetla. „Málem jsem vyskočil z dresu, Káca to chytil a drží nás. My jsme rádi, že ho tady máme,“ chválí Stránský svého spoluhráče.

Někteří liberečtí hráči se po zápasech v Třinci nechali slyšet, že třinečtí hokejisté někdy až moc ochotně padají. „Tohle neřeším. Můžou si říkat, co chtějí. Já se soustředím na svůj výkon,“ uzavřel Stránský.