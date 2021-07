Ale pojďme pěkně od začátku. „Bruslit jsem se učil tady v České Lípě v rámci veřejných bruslení během prázdnin u babičky s dědou. S hokejem jsem ale začínal ve čtyřech letech v Děčíně, odkud pocházím,“ zapátral v paměti.



Od roku 2018 zastává Češka v hokejovém klubu HC Česká Lípa pozici trenéra sportovního střediska pod záštitou Českého svazu ledního hokeje. „Ta spočívá v metodickém vedení přípravy a komunikaci s regionálním trenérem Českého svazu ledního hokeje od kategorie přípravky po kategorii mladších žáků,“ vysvětlil.

Českolipský hokejový klub jako ostatně všechny amatérské sportovní celky v republice přes koronavirovou pauzu prakticky nefungoval. Tréninky mohly probíhat jedině on-line metodou. „V rámci udržení kontaktu s dětmi jsme po vzoru škol vše udržovali pomocí on-line setkávání, na kterých jsme se v rámci mezí hýbali a povídali si, jak kdo trénuje a jak se kdo má. Už v první covidové vlně jsme připravili s trenéry několik videí, podle kterých mohli děti trénovat doma,“ prozradil Češka.

Před letními prázdninami se ale sport dočkal postupného rozvolnění. Začalo se tak opět trénovat, ale i hrát. „Návrat na led byl plný elánu a natěšení. To jak ze strany dětí, tak ze strany trenérů. Led a vůbec volný pohyb nám chyběl a moc si ho teď užíváme. Co se týče počtu dětí, tak už v průběhu lockdownu jsme měli nějaké signály, že ne všechny děti se k hokeji vrátily. To nás samozřejmě hodně mrzí,“ zakroutil hlavou. „Co se týče další aktivity, tak jsme chtěli, aby každá třída měla přátelské utkání, nebo turnaj. Myslím, že to stihneme,“ podotkl.

Mládež v HC Česká Lípa je v dobré kondici. „Loňský rok jsme si splnili cíl, když jsme složili tým juniorů. Je to velký úspěch, díky tomu máme obsazeny všechny věkové kategorie. Stejně jako v republikovém měřítku tak i v našem městě patří hokej mezi TOP sporty. Hlavně, co se týká mládeže,“ zdůraznil Češka.

Jak vůbec probíhají nábory nových dětí? „Nábory máme celoroční v rámci školičky bruslení. To znamená ve středu v 16.30 a v neděli v 19 na zimním stadionu. Ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje pořádáme pravidelně akci v rámci „Týdne hokeje“. Vše vrcholí na ledě pod názvem Pojď hráč hokej. Dění kolem pandemie tyto aktivity utlumilo. Proto se těším na září, kde by měla tato akce proběhnout v normálním režimu. Věřím, že na zimním stadionu přivítáme spoustu dětí s rodiči, kteří budou chtít hrát hokej,“ přeje si Češka, který vzápětí dodává: „Pevně doufáme a věříme, že další sezona bude kompletní a proběhne tak, jak jsme zvyklí.“