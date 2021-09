První výhru po 12 prohrách na ledě Boleslavi zaznamenaly Pardubice. Po dvou třetinách za stavu 3:1 to sice vypadalo na poměrně hladkou výhru domácích, třetí dějství ale opanovali Východočeši, kteří si po dvou brankách Davida Ciencialy a Mateje Pauloviče připisují po domácí hladké výhře s Plzní další důležité tři body do tabulky.

Branky a nahrávky: 20. Jarůšek (Demel), 53. Jarůšek (Stříteský), rozhodující sam. nájezd P. Zdráhal - 16. J. Vlach (Rosandič, Birner), 58. Filippi (Klepiš, Šmíd). Rozhodčí: Hejduk, Micka - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2, navíc Strejček (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Diváci: 3356. Sestavy: Litvínov: Godla - Irving, Demel, D. Zeman, Balinskis, Stříteský, Strejček, od 21. navíc O. Baláž - F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, Jícha, P. Straka - Zygmunt, Havelka, L. Stehlík. Trenér: Országh. Liberec: Kváča - Melancon, Šmíd, Rosandič, Vitásek, M. Ivan, Derner - Ordoš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Záborský - Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.

Jarůšek přidal i druhou branku sedm minut před koncem utkání, Liberec ale nakonec poslala do prodloužení trefa Tomáše Filippiho. V nastaveném čase rozuzlení nepřišlo, a tak se šlo až na nájezdy. Ten rozhodující proměnil Patrik Zdráhal, jenž zařídil dva body pro Litvínov.

Dalším velmi očekávaným soubojem byl duel Plzně s úřadujícím mistrem z Třince. A utkání to bylo vskutku pohledné. Po úvodní brance Dzierkalse sice převzal otěže Třinec a v 27. minutě i vyrovnal Erik Hrňa, od vyrovnávací branky ale začala dominovat Plzeň a zásluhou branky Matyáše Kantnera a Petera Čerešňáka zvýšila své vedení. V závěru už pouze stihl korigovat Tomáš Marcinko.

První vítězství Komety se nerodilo lehce, v prvních dvou třetinách nepadla ani jedna branka, utkání se hrálo ve velmi defenzivním tempu. Kometa udeřila až v 54. minutě a to rovnou dvakrát, prosadil se Radek Kučeřík a Peter Mueller, Zlín ale zásluhou Tršky a Fryšary dovedl utkání až do prodloužení. V něm bylo šťastnější Brno, v čase 64:32 rozhodl obránce Marek Ďaloga a jeho zásluhou Kometa slaví šestou výhru proti Zlínu v řadě.

V první třetině bylo efektivnější Kladno, které po brankách Daniela Ciampiniho a Marka Račuka vedlo už 2:0, v závěru třetiny ale snížil Lukáš Pech. A byla to právě nová posila ze Sparty, která Budějovicím ve druhé třetině zařídila obrat. Motor v ní nasázel pět branek a otočil utkání ve svůj prospěch, Lukáš Pech si připsal pět bodů za dvě branky a tři asistence. Ve třetí třetině si Budějovice pojistily náskok zásluhou trefy Milana Gulaše, za Kladno na konečných 7:5 korigoval Adam Kubík.

Hokejová extraliga má v nedělním programu 2.kola na svém pořadu šest kol. Pardubice potvrdily dobrý vstup do začátku sezony a v Mladé Boleslavi po skvělém obratu ve třetí třetině zvítězily 4:3, druhou výhru si na své konto připsaly i Karlovy Vary. Divoká přestřelka se zrodilo v Českých Budějovicích, kde Kladno v čele s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem prohrálo 5:7.

