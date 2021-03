První vážnější situaci musel řešit Kváča, před něhož se natlačil Blain, ale kotouč za brankovou čáru nepropasíroval. Od začátku zápasu byli střelecky aktivnější Hradečtí, kteří dokonce dopravili puk za Kváču, ale liberecký trenér Patrik Augusta si vzal trenérskou výzvu, na základě které byl gól odvolán kvůli nedovolenému bránění brankáři.

V 17. minutě už vstřelil Hradec regulérní branku. Vitásek se nechal obrat o touš, Nedomlel jej následně posunul na Kellyho Klímu, jenž přesnou střelou otevřel skóre. Druhou trefu měl zkraje druhé třetiny na hokejce Orsava, jeho ránu však Kváča vyrazil. Vzápětí hrál Liberec v oslabení po vyloučení Bulíře, kterého zpátky do hry předčasně vrátil dobře umístěnou bombou Vladimír Růžička.

Při následné početní nevýhodě trefil Rosandič tyčku a záhy z rychlého protiútoku udeřil potřetí Jakub Orsava. Další zářezy měli na svých hokejkách Koukal a Zachar, ovšem Kváča tentokrát zůstal neoblomný. Na druhé straně při přesilovce vystřelil Knot a jeho pokus tečoval před Mazancem Dávid Gríger.

Závěr druhé části jednoznačně patřil Tygrům, kteří zvýšili obrátky a prakticky se nehnuli z útočného pásma. Do kabin ale odcházeli spokojenější Východočeši, kteří drželi dvoubrankový náskok. Definitivní rozhodnutí měl ve svých rukách kapitán hostů Smoleňák, ale bekhendový blafák Kváča přečetl.

V 54. minutě Liberec snížil na rozdíl jediného gólu. Musil objel branku a k zakončení vybídl Radana Lence, který usměrnil puk za Mazancova záda. Necelé dvě minuty před koncem se u tyčky dobře zorientoval Adam Musil, který pověsil hrací předmět do horní části branky.

Duel tak dospěl až do prodloužení, v něm měl vyloženou šanci Zachar, ale sám před Kváčou neuspěl. Když už to vypadalo, že by střetnutí mohlo dojít do nájezdů, ujel Michal Birner, který přisoudil první bod Liberci.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Gratulace do kabin za první vítězství. Nebylo to jednoduché, protože první polovinu zápasu jsme se seznamovali s play-off. Pak jsme začali hrát, vyhrávat souboje, tlačit se do brány a střílet. Hráči byli odměněni prvním vítězstvím.“

Vladimír Růžička (Hradec): „Polovinu zápasu jsme hráli velice dobře a dostali jsme se do vedení 3:0. Nahlodal nás první gól, pak nás Liberec začal přehrávat. Dostali jsme dva góly. V prodloužení jsme měli dvě tři tutové šance, kdy jsme šli sami na bránu, ale nedali jsme gól.“

Čtvrtfinále play-off – 1. zápas

Bílí Tygři Liberec – Mountfield HK 4:3 v prodloužení (0:1, 1:2, 2:0 – 1:0)

Branky a asistence: 34. Gríger (Knot, Birner), 54. Lenc (Musil, Birner), 59. Musil (Lenc), 77. Birner - 17. Kelly Klíma (Nedomlel), 25. Růžička, 29. Orsava (Pavlík). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Brejcha, Špringl. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Hráno bez diváků. Stav série: 1:0.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Musil, Birner – Bulíř, Gríger, Najman – Špaček, Jelínek, Vlach – Pavlík, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Mountfield HK: Mazanec (Lukeš) – Blain, Nedomlel, Pavlík, Šalda, Graňák, Čáp – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Orsava, Růžička, Sklenář – Zachar, Lev, Perret – Smoleňák, Koukal, Pilař – Veselý. Trenér: Růžička.