V dobrém rozpoložení jsou aktuálně hokejisté HC Česká Lípa. Celek, který bojuje v krajské lize na Liberecku, má aktuálně tři výhry v řadě a drží po deseti zápasech druhé místo.

Hokejisté České Lípy (bílá) doma porazili Lomnici nad Popelkou 5:2. | Foto: Jaroslav Marek

Svěřenci trenéra Karla Horáka mají navíc stejně bodů, jako první Turnov, který má ale lepší skóre. Krajská liga je prakticky v polovině základní části. „Rozhodně nechceme nic zakřiknout, ale zatím jsme samozřejmě spokojení, je to až nad očekávání. Myslím si, že nám hodně pomáhá, že jsme do týmu zapojili naše šikovné juniory,“ prohlásil Karel Horák, kouč HC Česká Lípa.

Lípa po domácí výhře nad Frýdlantem 8:4 vyhrála 4:3 v Jablonci nad tamním celkem TJ HC. „Těžký a vyrovnaný zápas. Doma jsme to proti nim otáčeli, tady Jablonec snižoval až v samotném závěru,“ stručně pravil Horák.

Venkovní sérii začali výborně. Přesto cíle zůstávají stejné

V posledním zápase českolipští hokejisté na vlastním ledě porazili Lomnici nad Popelkou 5:2. „Po devíti minutách jsme prohrávali o dvě branky, ale nakonec jsme to otočili. To bych chtěl vyzdvihnout, jelikož je to snad třetí nebo čtvrtý zápas, kdy jsme předvedli podobný obrat,“ usmál se.

Česká Lípa má teď před sebou zajímavý program. Na řadu přijdou jablonečtí Gepardi a Varnsdorf, tedy papírově slabší týmy. Pak se jí do cesty postaví Turnov a Jičín, tedy první a třetí celek soutěže. „Další dva zápasy chceme zvládnout a vyhrát. Pak nás čeká daleko těžší šichta. Jsme teď kompletní, hrajeme na tři pětky. Jak jsem už řekl, podařilo se nám úspěšně zařadit do sestavy naše juniory a ti se nám odměňují góly,“ dodal.

TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Česká Lípa 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 31. Duschka (Mendl, Tomka), 58. Kubíny (Dědek), 60. Dědek (Pilek) - 5. Havel (Vomáčka), 39. Holčák, 52. Vondra (Beránek), 60. Černý.

HC Česká Lípa - HC Lomnice nad Popelkou 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Branky: 19. Vomáčka (Holčák, Žák), 33. Veber (Stejskal, Sameš), 36. Vonda (Vomáčka), 47. Sameš (Veber, Beránek), 55. Vondra (Vomáčka)

Tabulka: 1. Turnov 21 (63:41), 2. Česká Lípa 21 (53:39), 3. Jičín 17 (45:37), 4. Lomnice n. P. 17 (44:37), 5. Frýdlant 16 (45:33), 6. TJ HC Jablonec n. N. 15 (46:50), 7. Gepardi Jablonec n. N. 7 (42:59), 8. HC Varnsdorf 3 (17:59).