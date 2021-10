Do nové sezony krajské ligy vstoupili hokejisté České Lípy. Po dvou zápasech mají na svém kontě tři body.

Hokejisté České Lípy v prvním kole porazili Jičín 5:2. | Foto: Vít Černý

V prvním utkání zaskočila Lípa na vlastním ledě Jičín. Favorit si odvezl nečekanou porážku 2:5. Domácí od začátku tahali za delší konec a v první třetině to bylo i vidět. Po první dvacetiminutovce se do úspěšného zakončení dostal Lukáš Krupička a Radek Holčák. Lukáš Krupička se prosadil i ve druhé třetině spolu s Filipem Inemanem a za stavu 4:1 si více jak stovka diváků nemohla přát lepší vývoj zápasu. V poslední části zápasu se domácí prosadili dokonce v oslabení a Milan Preussler v čase 46:30 spečetil gólové skóre na 5. Hostům se necelé 4 minuty před koncem podařilo vstřelit branku, ale na výsledku 5:2 to domácím úsměv z tváří nevzalo.