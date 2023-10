Zajímavou podívanou zatím nabízí Krajská hokejová liga na Liberecku. Nově v ní startuje osm celků, po pěti kolech je čelo tabulky hodně našlapané.

Hokejisté České Lípy (bílá) doma porazili Varnsdorf 8:2. | Foto: Jaroslav Marek

Vedoucí Turnov prohrál v Lomnici nad Popelkou 0:3. Toho využila Česká Lípa, která doma porazila Varnsdorf 8:2 a bodově se dotáhla na aktuálního lídra.

„Zase tak lehké to nebylo. První třetinu jsme prohráli, po druhé jsme vedli 3:2. Kluky musím pochválit za poslední třetinu, kterou vyhráli 5:0. Varnsdorf pak odpadl fyzicky,“ zhodnotil utkání Karel Horák, kouč České Lípy.

Jeho svěřenci mají před sebou o víkendu velký šlágr. Dnes od 17 hodin hrají právě na ledě prvního Turnova. „No, to nás asi hodně prověří,“ usmál se Horák.

Českolipské ambice jsou jasné a jednoduché. „Chceme se dostat do play-off, to je jasný cíl. Bude to zase systémem, že první dva týmy budou stát a jakési předkolo budou hrát celky od třetího do šestého místa. Minimálně v této skupině chceme být. Kádr se nám přes léto defacto nezměnil,“ prozradil.

Horák kvituje, že se soutěž rozšířila na osm mančaftů. „Jasně, to je dobře, bude to zajímavější. Myslím si, že oba celky z Jablonce se rozjedou. Jak Vlci, tak Gepardi mají ve svém kádru hráče, kteří mají druholigové zkušenosti. Myslím si, že oba promluví do vršku tabulky,“ dodal trenér České Lípy.

Právě tým TJ HC Jablonec nad Nisou (bývalí Vlci) jsou o bod zpět na třetím místě. Naposledy doma porazili v této sezoně zatím průměrný Jičín 4:1. „V první třetině byl Jičín lepší než my. Hodně nás podržel náš gólman Robert Leško. Nebýt jeho, tak jsme mohli v první třetině prohrávat. V kabině jsme si řekli, že to takhle dál nepůjde, že musíme být obětavější a víc se o ty kluky opírat. To nás nakoplo, začali jsme se na střídačce víc podporovat a začali jsme víc střílet,“ pravil kapitán Jablonce Roman Švík.

Jeho tým hraje dnes od 17 ve Frýdlantu, jablonečtí Gepardi, aktuálně sedmý, hrají v neděli od 18.15 doma proti osmému Varnsdorfu. V neděli pak ještě hraje od 17 hodin na domácím ledě Jičín, který hostí Lomnici nad Popelkou.