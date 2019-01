Česká Lípa - Česklolipští hokejisté zůstávají v tabulce krajské ligy předposlední.

Předzápasový pohled na postavení obou týmů v letošním ročníku soutěže byl dost neradostný. Okupovaly poslední dvě místa průběžné tabulky. A i když do konce základní části zbývá odehrát ještě osm utkání, jejich šance na postup do letošního play-off jsou spíše v teoretické rovině. Třetí vzájemné utkání se uskutečnilo 20. ledna na Zimním stadionu ve Varnsdorfu.

HC TS Varnsdorf – HC Česká Lípa 5:6 PP (3:1,1:2,1:2,0:1)

První třetina se musela diváků líbit. I když těm z České Lípy asi méně. Domácí vstoupili do utkání ofenzivně. V první deseti minutovce se většinu času hrálo v obranném pásmu hostů, jejichž obrana musela zlikvidovat několik slibných varnsdorfských šancí.

Výhodu první přesilové hry měli v páté minutě domácí, když na si trestnou lavici za nedovolené bránění usedl českolipský Preussler, ale nevyužili ji. Stejně jako celou řadu dalších šancí. To hosté byli daleko efektivnější. V šestnácté minutě využili chaos při střídání domácích a z rychlé akce Krupička otevřel skóre, 0:1.

Varnsdorfští odpověděli za necelou minutu, když kombinaci v útočném pásmu po přihrávce Falty zakončil Veselý, 1:1. A za dalších třicet vteřin to již bylo 2:1. Brankáře hostů Bohatého střelou z dálky překoval Prokop. A za necelou minutu to již bylo 3:1. Další povedenou akci po přihrávce Prokopa zakončoval Matějka.

Otřesený Bohatý přenechal své místo v bráně Andrýskovi a jeho spoluhráči se pokusili o korekci skóre. To se jim ale do konce první třetiny nepovedlo. Do prostřední části vstoupili lépe Českolipští. Přidali na rychlosti a důrazu v napadání domácích v rozehrávce. Domácí začali kupit chyby v kombinaci a dostávali se pod tlak českolipských.

Ve 24. minutě nevyužili přesilovou hru, když byl na dvě minuty za hákování vyloučen Michajličenko, ale postupně se vrátili do utkání. Okolo třicáté minuty měli několik slibných šancí na zvýšení skóre. Ale ani jednu neproměnili. Efektivnost při proměňování šancí jim předvedli českolipští.

V 31. minutě nejprve Šesták snížil na 3:2 a za necelou minutu Krupička srovnal stav na 3:3! Varnsdorfští zužitkovali až pátou šanci! V třicáté šesté minutě po pěkné kombinaci na 4:3 zvýšil Chovanec. Posledních pět minut prostřední části patřilo hostům, ale ani ti se nedokázali prosadit proti dobře organizované obraně varnsdorfských.

Třetí třetinu zahájili aktivněji domácí a po několika neproměněných šancích se ve čtyřicáté čtvrté minutě dočkali. Druhou brankou v utkání zvyšoval Chovanec na 5:3 z pohledu domácích. Byli aktivnější a měli mírně navrch. V padesáté druhé minutě měli výhodu třetí přesilové hry. Na dvě minuty byl za úder loktem vyloučen Šesták. Ale o výhodu obratem přišli, když rozehrávku na modré vystihl českolipský útočník, kterého Laakso fauloval. Za podražení si vysloužil dvě minuty.

Když se již zdálo, že domácí si závěr utkání pohlídají a dovedou zápas do vítězného konce, udělali dvě chyby, které je stály body. V padesáté páté minutě využili hosté opět zmatek při střídání domácích a z rychlého přečíslení Krupička snížil na 5:4. Za minutu to již bylo 5:5, když chybnou rozehrávku obránce zachytil Holčák a ten nedal Březnovi šanci! Poslední minuty zápasu patřili domácím, ale i přes urputný tlak se jim vítěznou branku vstřelit nepodařilo.

Prodloužení trvalo jen krátce. První útok domácím nevyšel a z následného protiútoku českolipský Minařík překonal Březnu a z Varnsdorfu si odvezli dva body.

Další zápas čeká českolipské hokejisty v neděli 27. ledna od 16 hodin, kdy na domácím ledě vyzvou HC Turnov.

Branky: 16:24 Veselý (Falta), 16:44 Prokop (Oplt), 17:36 Matějka (Damnitz, Laakso), 35:20 Chovanec (Prokop), 43:37 Chovanec (Bali Šoltés) - 15:32 Krupička (Preussler), 30:20 Šesták (Holčák), 31:18 Krupička (Preussler), 54:07 Krupička (Holčák), 55:15 Holčák (Šesták), 60:45 Minařík (Zet, Preussler). Vyloučení: 1:3, využití: 0:0. Diváci: 85