Hokejisté České Lípy mají za sebou velmi těžký dvojzápas s celky, které patří ke špičce Krajské hokejové ligy na Liberecku.

Hokejisté České Lípy doma podlehli Jičínu 3:6. | Foto: Jaroslav Marek

Svěřenci Karla Horáka z nich vytěžili jeden bod. V šestém kole jeli na led turnovského lídra, kde po dvou třetinách prohrávali 3:6. V té čtvrté ale předvedli skvělou stíhací jízdu, v čase 59:28 srovnal Lukáš Krupička na 7:7. Bonusový bod navíc pak urvali v samostatných nájezdech domácí.

„Utkání v Turnově hodnotím kladně. Prohrávali jsme o tři branky, ale dokázali jsme se do toho zpátky dostat. Nájezdy jsou prostě loterií,“ řekl Karel Horák, trenér České Lípy.

V sedmém kole se Česká Lípa představila doma, když přivítala Jičín, kterém se nepodařil vstup do sezony. Domácí od začátku utkání tahali za kratší konec, v 29. minutě ještě Stejskal vyrovnal na 2:2, ale pak udeřil čtyřikrát Jičín a nakonec vyhrál 6:3.

„Tohle byl náš nejhorší zápas. Bylo to bez náboje, prostě špatné. Asi se projevuje fakt, že hrajeme dlouhodobě na čtyři obránce. Kluci už toho mají plné zuby. Máme tam nějaké zraněné, jsou tam i klíčoví hráči,“ poznamenal.

V dalším kole nastoupí českolipští hokejisté doma, v neděli 5. listopadu hostí od 16 hodin Frýdlant. „Soutěž je hodně vyrovnaná, odskočený je pouze Varnsdorf, ale to se dalo čekat. Jak už jsem řekl, my bychom se rádi umístili do čtvrtého místa, abychom play-off začínali doma,“ dodal Horák.

Tabulka: 1. Turnov 16, 2. Česká Lípa 12, 3. HC Jablonec 12, 4. Lomnice n. P. 11, 5. Frýdlant 10, 6. Jičín 10, 7. Gepardi Jablonec 7, 8. Varnsdorf 3.