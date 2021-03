„Je to paráda. Ukazuje se naše týmovost a pracovitost. Každý do toho dává sto procent. Budeme chtít v úterý vyhrát a hlavně hrát naši hru, která nás zdobí. Musíme to potvrdit a udělat všechno pro to, abychom Hradec vyřadili,“ řekl po utkání útočník Michal Bulíř.

„Teď jsme pod velkým tlakem, ale nic nevypustíme a do dalšího zápasu půjdeme na 120 procent. Chceme to urvat. Chybí nám tlak do brány, v tom se musíme zlepšit,“ uvedl hradecký obránce Radim Šalda.

Oba týmy začaly aktivně, počet střel na branku byl vyrovnaný, ale byl to Liberec, kdo se jako první ujal vedení. Vitásek přihrál na kruh Petru Jelínkovi, který přesnou střelou změřil Mazancovi teplotu a zajistil svému týmu náskok. Při vlastní přesilovce zaváhal Knot v rozehrváce, Koukal pak posunul kotouč Sklenářovi, který libereckou branku minul.

Další početní výhodu už Bílí Tygři využili. Gríger zpoza branky přihrál Birnerovi, který našel u brankoviště dobře postaveného Michala Bulíře, jenž pouze usměrnil puk za Mazance.

„Je to super, že jsme tak dobře začali. Skákal jsem tam ze střídačky a houknul jsem na Ondru Vitáska, který stál na modré čáře. On mi to posunul, já byl sám na vrcholu kruhu, tak jsem vystřelil,“ popsal svoji trefu kapitán Bílých Tygrů Petr Jelínek.

Zkraje druhé dvacetiminutovky chyboval brankář Mazanec, který odeslal hrací předmět pouze na Michala Bulíře, který střílel do odkryté klece. Snížit nepříznivý stav se jal Zachar, který nastartoval své pověstné motory, ovšem na Kváču nevyzrál. Na druhé straně se Gríger natlačil před Blaina, ale bekhendový blafák Mazanec lapil.

Hosté mohli svému soupeři odskočit na vyšší gólový rozdíl, jenomže Šír trefil jen tyčku. „Jsme málo důrazní před bránou. Musíme to změnit a chodit víc do brány, protože tam padají góly. Chybí nám úplně všechno. Musíme začít od soubojů, chodit do brány. Teď už nemáme co ztratit, chceme se chytit a zlepšit se. Hrajeme do poslední minuty,“ řekl po dvou dějstvích útočník Mountfieldu Jakub Sklenář.

Na začátku třetí třetiny se Hradec usadil v útočném pásmu a Kváča se měl co ohánět hlavně proti formaci Petra Koukala. Dobrou možnost měli domácí Perretem, jehož bombu Kváča zneškodnil. S blížícím se koncem řádné hrací doby se nechal vyloučit Bulíř a trenér Hradce Růžička odvolal Mazance z branky. Ke kýženému efektu to však nevedlo, a tak Liberec porazil Hradec 3:0 a stejným poměrem vede i v celé sérii.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Hradec): „V první třetině nás Liberec předčil bruslením, zaskočil nás. Chtěli jsme hrát jinou hru a hlavně aktivně. Oni dali dva góly a pak už je to hrozně těžké. Nepodařilo se nám dostat do zápasu a Liberec si to už hlídal. Nepustili nás do naší hry. Tygři byli silní na kotouči, puky nám odskakují a nemáme tak přesné přihrávky.“

Patrik Augusta (Liberec): „Odehráli jsme velice dobré utkání od první do poslední minuty. Budu se opakovat, co jsem řekl po druhém duelu. Gratulace do kabiny od prvního do posledního hráče.“

Čtvrtfinále play-off – 3. zápas

Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a asistence: 7. Jelínek (Vitásek, Knot), 19. Bulíř (Birner, Gríger), 24. Bulíř. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Pešek, Malý. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Hráno bez diváků. Stav série: 0:3.

Sestavy

Mountfield HK: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Čáp – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Cingel, Lev, M. Zachar – Perret, Koukal, Smoleňák. Trenér: Růžička.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek, D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Trenér: Augusta.