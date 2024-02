Hotovo, vyřízeno! Českolipští hokejisté zvládli i druhý zápas čtvrtfinále play-off, v Jablonci přestříleli tamní Gepardy 9:8, navázali na domácí vítězství z prvního duelu a můžou se těšit v krajské lize na semifinále.

Gepardi - Česká Lípa, play off | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Divoký zápas. Tak přesně tohle bylo k vidění na jabloneckém ledě, kde ale byla Česká Lípa po celý zápas o krok napřed. „Výsledek je divoký, ale probíhalo to dobře. Celý zápas jsme prakticky vedli, opět jsme vyhnali mladého jabloneckého brankáře na střídačku. Splnili jsme to, co jsme chtěli. Jablonec v závěru vsadil všechno do útoku, dal nám dva góly a snížili. Konec jsme ale pohlídali,“ řekl k utkání Karel Horák, trenér HC Česká Lípa.

Ten se Gepardů po základní části obával, nakonec z toho je ale postup. Navíc po dvou zápasech, ve kterých Lípa nasázela 16 branek. „Podle mě to prostě rozhodl jejich mladý brankář, který poprvé v životě chytal takhle důležité zápasy. My jsme toho využili, hráli jsme dobře a podle mě zaslouženě postoupili,“ pochvaloval si.

„Zápas mi připomínal derby s Vlky. Výsledek neodpovídal hře. Ale jedno je jasné, vyhrál lepší. Musel jsem klukům poděkovat. Na co bych ovšem chtěl upozornit a co zaznělo i z úst jiných trenérů je, že úroveň rozhodčích v kraji je šílená. Obě utkání s Lípou ovlivnili svými špatnými výroky. Možná to bylo i proto, že je po jabloneckém derby náš vedoucí týmu nařknul z podvodu. Za mne jednoznačně rozhodčí oba zápasy ovlivnili, i když vím, že jsme my dobrý hokej nehráli," uvedl trenér Gepardů David Svoboda.

Do semifinále, kde čeká vítěz základní části z Turnova, mohou jít českolipští hráči s čistou hlavou. A lepší bilancí ze vzájemných zápasů v této sezoně. „Je to tak, ve vzájemných zápasech jsme proti Turnovu uhráli v základní části více bodů. Myslím si, že to je padesát na padesát, naše šance vidím dobře. Četli jsme příspěvky na jejich stránkách, padlo tam, že nemají moc velkou radost, že hrají s námi. Myslím si, že cesta povede opět přes jejich brankáře,“ dodal Horák.

Semifinále se hraje na tři vítězné zápasy, ten první se odehraje 1. března od 19 hodin na ledě Turnova. Druhou dvojici tvoří Jičín a Lomnice nad Popelkou.

