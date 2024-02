Českolipští hokejisté zakončili základní část krajské ligy vlastně na jedničku. V posledních dvou zápasech dokázali porazit první dva celky tabulky, sami jdou do play-off ze čtvrtého místa. Tím si zajistili výhodu domácího prostředí.

Sestřih utkání Česká Lípa - Jičín. | Video: HC Česká Lípa

Svěřenci Karla Horáka nejprve vyhráli v Turnově 6:5 po prodloužení, v posledním kole základní části pak doma v prodloužení udolali 4:3 Jičín. Ten díky domu spadl na druhé místo, z prvního půjdou do play-off právě turnovští hokejisté.

„Pro nás to byly vlastně čtyři zázračné body. Díky tomu jsme čtvrtí a proti jabloneckým Gepardům budeme sérii začínat doma. Kdyby mě někdo před posledními dvěma zápasy řekl, že budeme mít čtyři body, nevěřil bych. Dokonce si dovolím tvrdit, že jsme Jičín a Turnov mohli porazit za tři body,“ zdůraznil Karel Horák, trenér HC Česká Lípa.

Právě skalp prvních dvou týmů základní části by mohl českolipským hokejistům vlít do žil novou krev. V novém roce se jim totiž výsledkově moc nedařilo. „Určitě nás to nakopne, navíc jsme získali ztracenou formu z první poloviny soutěže. Probudili se nám střelci, dali jsme deset branek, také se nám uzdravilo pár lidí. Sestavu na play-off vidím dobře,“ všiml si Horák.

Gepardy si českolipský trenér do play-off nepřál. Zkušený jablonecký tým vyhrál poslední čtyři zápasy, navíc má velkou ofenzivní sílu. „Musíme vycházet z obrany, jako v každém zápase. Máme hodně rychlých hráčů, takže se budeme snažit o bleskové protiútoky. Vše bude podmíněně dobrým výkonem brankáře, po Jičínu máme druhou nejlepší obranu v soutěži,“ uzavřel vše.

PODÍVEJTE SE: Házenkáři dostali na frak od sedmi mosteckých hráčů!

První utkání čtvrtfinálové série se bude hrát v pátek 23. února od 18 hodin v České Lípě, druhé utkání pak v Jablonci nad Nisou v neděli 25. února od 18.30. Případné třetí utkání pak opět v České Lípě ve středu 28. února od 18.45. Další čtvrtfinálovou dvojicí je Lomnice nad Popelkou - Frýdlant. Přímo do semifinále play-off šel Turnov s Jičínem.

Tabulka krajské hokejové ligy po základní části ZDE!