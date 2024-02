V roce 2024 ještě nevyhráli. Hokejisté České Lípy prohráli v Jablonci s tamními Gepardy 3:6 a naposledy vyhráli 10. prosince.

HC Gepardi - HC Česká Lípa | Video: Josef Březina

„Už jsem to kdysi zmínil, ale jablonečtí Gepardi mají teď našlapaný kádr. Jsou tam starší a zkušení mazáci, kteří toho v hokeji už hodně zažili. My jsme přijeli ve čtrnácti lidech, z toho bylo hned šest juniorů. Ale výkon nebyl rozhodně marný. Za stavu 3:4 jsme dvakrát trefili břevno, za stavu 3:5 jsme to zkoušeli v šesti bez brankáře, ale Jablonec nás za to potrestal šestým gólem,“ zhodnotil utkání Karel Horák, trenér HC Česká Lípa.

„Zatím pokračujeme v dobrých výsledcích. Výhra nás těší, ale chvílemi se mi hra nelíbila. Zase nás podržel gólman. Příští víkend jedeme do Frýdlantu," řekl k zápasu trenér Gepardů David Svoboda.

Ještě v prosinci Česká Lípa mohla reálně uvažovat o první příčce. Aktuálně je čtvrtá, na záda jí dýchá několik pronásledovatelů. A může se klidně stát, že si play-off nezahraje.

„I když se nám teď nedaří, tak si stále myslím, že ty celkové výsledky a umístění nejsou špatné. Pro nás je hlavní začlenit do kádru juniory a mladší hráče. Jde nám o budoucnost, pokud kluci vydrží, tak má náš hokej nástupce. Musíme si uvědomit, že tady máme tak pět hráčů okolo 40 let a ti budou pomalu končit. Každopádně teď máme doma Varnsdorf a tenhle zápas musíme vyhrát, abychom si zajistili účast v předkole,“ dodal Horák.

Po základní části první dva týmy stojí a jsou nasazeny rovnou do semifinále play-off. Týmy na třetím a šestém místě hrají předkolo, pro sedmý a osmý celek krajské hokejové ligy sezona skončí.

HC Gepardi Jablonec - HC Česká Lípa 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Bitman, 28. Šorejs (Maďar, Kapička), 30. Pavlů (Starý, Šesták), 38. Špaček (Kapička), 55. Špaček (Pavlů, Pabiška), 58. Tomíček (Bitman) – 15. Šlechta (Grešl), 27. Vondra, 37. Vomáčka (Zet).

1. Jičín 18/37, 2. Turnov 16/34, 3. Lomnice n. P. 18/31, 4. Česká Lípa 18/28, 5. Gepardi Jablonec n. N. 18/25, 6. TJ HC Jablonec n. N. 18/24, 7. Frýdlant 16/19, 8. Varnsdorf 16/9.