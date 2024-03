53 dní před startem hokejového mistrovství světa v Praze a Ostravě odhalili pořadatelé podobu medailí, o kterou zabojuje česká reprezentace a dalších 15 národních týmů. Stejně jako v roce 2015 jsou všechny tři sady vyrobené z křišťálového skla, které doplňuje kovová obruba a další kovové prvky. Samotnou výrobu zrealizovalo novoborské studio Kolektiv Ateliers.

Představení medailí pro hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě | Video: Deník/Radek Cihla

„Chtěli jsme znovu ukázat, že české sklářství patří k tradičním odvětvím naší země,“ vysvětlil šéf pražského organizačního výboru Petr Bříza. „S výsledkem jsme moc spokojení. Podle regulí IIHF musí mít medaile určité jednotné prvky – identifikaci šampionátu, logo IIHF a popis na hraně medaile. Chtěli jsme využít jednoho unikátního českého materiálu, kterým je sklo, stejně jako v roce 2015,“ uvedl Petr Bříza.

„Všichni si budeme přát, aby jedna sada medailí byla k vidění i na českém dresu. Snad se to povede, ale to už není v našich rukách,“ doplnil.

O jejich návrh se postarala designérka Kateřina Handlová. „Medaile symbolizují ledovou plochu, dějiště hokejového utkání. Sklo pro nás bylo jasnou volbou z vícero důvodů. Mimo jiné proto, že by se do medailí měl propsat hokej a hostitelská země. Český křišťál je opravdu materiál, který je signifikantní k naší zemi a má velké jméno. Já sama jsem designérka skla, takže to byla jasná volba,“ popsala tvorbu návrhu.

Medaile vyrobilo studio Kolektiv Ateliers v Novém Boru. První fází výroby je tzv. fusing – kdy se mezi dvě skleněné tabule nasype soda a společně se spečou při teplotě 860 stupňů. Následuje řezání na vodním paprsku. V další části je sklo po obvodu vybroušeno do přesného tvaru, vyleští se horní plocha, na kterou se předkreslí a vybrousí ostré řezy. Nakonec se na sklo nanáší technikou malování drahé kovy, které se posléze vypálí v peci za teploty 560 stupňů.

Druhou část medaile představuje kovová obroučka, která je vysoustružena z nerezové oceli a odkazuje k mantinelům, které ohraničují herní plochu. Na hotový polotovar je vygravírován oficiální název šampionátu Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 a hotový rámeček je na závěr pokoven.

Handlová zdůraznila, že usilovala o jednoduchý a minimalistický design. „Chtěla jsem, aby to byla čistá a krásná věc,“ konstatovala Handlová.

Přípravy MS finišují

Její snažení ocenil i bývalý obránce Jiří Šlégr, který sám v kariéře třikrát navlékl na krk medaili ze světového šampionátu. „Rozhodně se mi letošní medaile líbí, je to moc pěkná práce,“ prohlásil jeden z ambasadorů českého turnaje.

„Začíná to u toho být hrdý na to, že reprezentuju Českou republiku. Když je šampionát v Česku, je to o to cennější. Věřím, že kluci budou mít chuť některou z medailí urvat. Pro mě to byl vždycky nádherný pocit, ať už byla medaile jakákoliv. V roce 2004 jsme poprvé hráli v O2 areně před vyprodaným publikem a medaili jsme nezískali. Bylo mi to strašně líto. Doufám, že letos si uděláme radost,“ zdůraznil.

Do startu mistrovství světa v Praze a Ostravě zbývá posledních 53 dnů a organizační výbor postupně finišuje přípravy.

„V téhle chvíli kompletujeme požadavky od vysílatelů, od televizních společností a médií. Intenzivně komunikujeme s policí a ministerstvem vnitra. Připravujeme detaily obou fanzón a arén. V poslední fázi chceme zahraniční kampaní oslovit spoustu fanoušků, kteří se ještě nerozhodli koupit lístky. Je to spousta dennodenní práce. To ale ke každé takhle výjimečné události patří,“ nastínil za pořadatele Bříza.