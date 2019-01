Česká Lípa - Hosté vstřelili tři góly v početní výhodě.

Českolipští hokejisté. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Když nastupovali na českolipský led hráči Kašťák, M. Šulc a Růžek, nezdálo se na tom nic divného. Fanoušci je zde vídali v každém domácím utkání. Jenomže tito hokejisté měli v sobotu na sobě dresy soupeře, pražské Kobry. Bodově se proti bývalým spoluhráčům prosadili všichni tři. O vítězství se však zasloužil především jejich nový parťák Bárta, který vstřelil hattrick a pomohl tak rozdoutnat teoretickou naději na záchranu svého týmu.

Predátoři Česká Lípa – Kobra Praha 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

Branky a nahrávky domácích: 23. Preussler (Peterka), 42. Hudíček (Mrkvička, Musil), 55. Šesták (Oliverius, Svoboda). Vyloučení: 7:10. Využití: 2:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 1000. HC Predators Česká Lípa: Jiráček (49.Fikrt) - Petrmichl, Svoboda, Rašín, Mrkvička, Holčák, Kučera - Šesták, Oliverius, Peřina, Šulc J., Peterka, Musil, Drbohlav, Preussler, Hudíček.

Po vánoční pauze se nejrychleji dostávali do formy oba brankáři, kteří v prvním dějství chvílemi přiváděli útočníky k zoufalství. V domácí brance dostal tentokrát příležitost před Fikrtem Jiráček a navzdory čtyřem inkasovaným gólům (pátý padl do prázdné branky, když domácí hráli o šesti) je důležité říci, že porážka nejde na jeho vrub. To spíše střelci-nestřelci se musí chytat za hlavu.

Největší šanci ke vstřelení gólu měli domácí při své přesilovce kolem 12. minuty, kdy čtyřikrát nebezpečně vystřelili na bránu a jednou dokonce zazvonila tyč (Šesták).

Hra obou týmů byla navzdory tabulkovému rozdílu (Č. Lípa – 4. místo, Kobra poslední) velmi vyrovnaná. A v takovýchto zápasech hodně rozhodují o výsledku i přesilové hry. A ty se Kobře dařily. Tři z pěti gólů vstřelila v početní převaze.

Přesto se do vedení dostali domácí. Ve 23. minutě napřáhl Preussler a bombou nedal brankáři šanci – 1:0. Jenže ve 32. minutě využili hosté dvojnásobné početní převahy a Bárta načal svůj hattrick – 1:1.

Do konce II. třetiny měli domácí možnost odehrát dvakrát početní výhodu, ale přes šance Petrmichla a J. Šulce se skóre zatím neměnilo.

Českolipským hokejistům se dařily nástupy do třetin. Ve 43. minutě si opět vzali vedení na svou stranu, když Hudíček využil závaru před pražskou brankou – 2:1.

Jenže pak opět přišly přesilovky hostí a Bárta vsítil svůj druhý gól – 2:2. Domácí to však nezlomilo. Dostali se do náporu. Třikrát nebezpečně vystřelili, hezkou akci předvedli Oliverius s J. Šulcem, jenomže ke gólu to nevedlo.

Naopak hosté využili další přesilovku a poprvé se dostali v tomto zápase do vedení – 2:3. Autorem gólu byl bývalý českolipský hráč Kašťák. Ve 49. minutě už to bylo 2:4. Bárta završil svůj hattrick a Jiráčka nahradil Fikrt. Domácí se přece jenom nakonec dočkali gólu z přesilové hry po akci Oliverius, Svoboda, Šesták – 3:4.

V poslední minutě hráli domácí o šesti, ale vyrovnat se jim už nepodařilo, naopak ještě inkasovali gól z hole Culka do prázdné brány 3:5.

2. liga západ



Výsledky 24. kola: Kolín-Kobra 9:3, Sokolov-Klatovy 5:6, Klášterec-Tábor 0:6, Milevsko-Trutnov 6:2, Písek-Řisuty 5:1, Jablonec-Roudnice 8:3, Č.Lípa-Kobra 3:5, Nymburk-Benešov 6:4, Mělník-Litoměřice 5:7, Kolín-Děčín 0:2, J.Hradec-Rokycany 3:4.

1. Milevsko 24 16 0 0 2 6 88:64 50

2. Písek 24 13 4 0 1 6 90:56 48

3. Tábor 24 15 0 0 2 7 95:54 47

4. J. Hradec 24 14 0 0 4 6 94:80 46

5. Č. Lípa 24 14 1 0 1 8 107:67 45

6. Jablonec 24 12 2 0 2 8 92:76 42

7. Mělník 24 12 2 0 2 8 97:82 42

8. Nymburk 24 12 2 0 0 10 96:84 40

9. Benešov 24 12 1 0 2 9 91:88 40

10. Klatovy 24 9 5 0 2 8 90:92 39

11. Děčín 24 11 1 0 3 9 87:89 38

12. Klášterec 24 11 1 0 2 10 97:82 37

13. Rokycany 24 9 2 0 2 11 76:78 33

14. Litoměřice 24 8 3 0 2 11 70:79 32

15. Trutnov 24 9 2 1 1 11 67:97 32

16. Řisuty 24 7 2 0 3 12 73:78 28

17. Kolín 24 9 0 0 0 15 90:96 27

18. Sokolov 24 6 2 1 2 13 85:124 24

19. Roudnice 24 4 1 0 0 19 63:121 14

20. Kobra 24 3 2 0 0 19 60:121 13