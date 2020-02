Ne, tahle sezona rozhodně nebude patřit do výkladní skříně českolipského hokeje. Svěřenci trenéra Františka Richtera totiž zakončili další sezonu krajské ligy na posledním místě tabulky. A to i přesto, že v jejím závěru zvládli získat dvě výhry, které alespoň z části napravily dojem z katastrofální cesty.

Českolipský trenér František Richter | Foto: HC Česká Lípa

Česká Lípa prospala první polovinu sezony na plné čáře. Premiérových bodů se dočkala až v prosinci v jedenáctém kole, kdy přetlačila Varnsdorf. I pak to však byla ze strany „Richterovců“ bída, mužstvo zvládlo znovu bodovat až v polovině února, kdy už bylo jasné, že to na play off nebude. Třetí triumf pak tým přidal v závěrečném sobotním kole proti Jičínu (4:3).