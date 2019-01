Liberec, Česká Lípa - Ve 12. kole hokejové Krajské ligy mužů přivezli svěřenci Františka Richtera z „horského" ledu Slavoje Liberec plný počet bodů!

Českolipští hokejisté (na snímku v tmavém) Holčák Radek (4), Češka Jaroslav, odvedli slušnou práci. Dále na snímku jsou hráči VTJ Liberec Kapoun Miroslav (31), Šebesta Jakub a brankář Tomíček Jiří. | Foto: Deník

Nedělní zápas 12. kola Krajské ligy mužů (KLM) v ledním hokeji mezi Slavojem Liberec a hostujícím HC Česká Lípa měl zajímavý průběh.

Slavoj Liberec - HC Česká Lípa 5:7 (0:3, 1:3, 4:1)

Ve 33. minutě byl dílčí stav 0:6 a málokdo by čekal, že se Libereckým podaří zápas zdramatizovat. Přesto byli hosté rádi, že utkání skončilo, neboť závěrečný finiš domácích hokejistů byl opravdu strhující.

Zápas začal ve vysokém tempu a bylo se na co dívat. Vedení Lípě přinesla 4. minuta. Češka předal před domácí brankou puk Ulbrichovi, ten si položil brankáře Tomíčka a zavěsil. I dále se hrálo svižně, k vidění byly pěkné momenty na obou stranách.

Další změnu skóre přinesla 11. minuta. Žákova střela šla ještě do tyče, nato se do puku opřel Holčák a hosté vedli o dvě branky. O minutu později orazítkoval tyč Zet. Ve 14. předvedl své umění liberecký Šesták. Gól nedal, a tak udeřilo na druhé straně. K puku se dostal Krupička 0:3. V závěru třetiny se trefil jen do tyče Bauer. Čtvrtým gólem pohrdl Preussler, když nepřehodil již ležícího brankáře.

Druhá třetina začala poněkud vlažněji. Hra se postupně přesunula před libereckou branku, Tomíček vychytal postupně Preusslera a Zeta, aby 11. minuta přinesla čtvrtý gól Lípy. Po zmatku před brankou skóroval Preussler, načež 28 vteřin poté byl stav 0:5. Rašínovu přihrávku ideálně trefil Minařík.

Ve 13. minutě této části si udělal výlet českolipský obránce Žák, který nic nevymýšlel, napřáhl a Tomíček lovil puk ze své sítě již pošesté!

Hosté, ukolébáni jasným vedením, polevili, naopak domácí se začali tlačit víc před Karáskovu branku. Nejvíc byli vidět Tomíček a Šesták. Liberečtí se nakonec snížení dočkali, trefil se Kapoun.

Z třetího dějství uběhly 2 minuty a opět nastala změna stavu. Liberečtí zaváhali na červené, ujel jim Krupička, jenž si položil brankáře a dal na 1:7! Domácí ale nesložili zbraně a dál se snažili korigovat stav. V 7. minutě se několikrát blýskli oba gólmani, a tak se na gól čekalo až do minuty jedenácté. Šnajdrovo nahození zblízka usměrnil Psota a stav byl 2:7.

Třetí branku domácích zaznamenal v 16. minutě po zkratu v českolipské obraně Šesták po Herdově nahrávce. Neuběhla ani minuta a znervóznění hosté inkasovali počtvrté, tentokrát z hole Tomíčka.

Ráz utkání se naprosto proměnil a českolipský gólman Karásek byl velmi vytížen, navíc 72 vteřin před koncem dal v přesilovce liberecký kapitán Herda pátý gól Slavoje. Tlak na branku neustával, Českolipští nevěděli kam dřív skočit. A vteřiny se vlekly…

Domácí zkusili hru bez brankáře, ale na další góly již nezbyl čas, takže utkání skončilo výsledkem 5:7.

Zápas přinesl hezký, nezáludný a nakonec i dramatický hokej. Českolipští jsou v tabulce KLM třetí. Dalším bodovým ziskem by mělo být následující utkání s Varnsdorfem. Zmiňovaný duel začne v neděli 24. 1. od 16 hodin na zimním stadionu.

Ohlasy po utkání:

František Richter, trenér České Lípy: „První dvě třetiny patřily k tomu nejlepšímu, co jsme zatím v letošním ročníku odehráli. Je vidět, že v plné sestavě jsme schopní přehrát kohokoliv. Třetí třetina pak ukázala, že tým Liberce je silný, že dokáže dohrát utkání i za velmi nepříznivého stavu a zdramatizovat ho. Našim hráčům patří za tento výkon a vítězství mé poděkování."

Jiří Svoboda, obránce Slavoje Liberec: „Vyhrál ten lepší, vítězství Lípy bylo zasloužené. Na našem výkonu se podepsal mimo jiné i zúžený kádr mužstva. Hráli jsme druhý soutěžní zápas druhý den po sobě. Musím také ocenit férový průběh utkání.

Branky: 36. Kapoun (V. Tomíček, Svoboda), 51. Psota (Šnajdr), 56. Šesták (Herda), 57. V. Tomíček (Herda, Šesták), 59. Herda (Svoboda, V. Tomíček) - 4. Ulbrich (Češka), 11. Holčák, 14. Krupička (Češka), 31. Preussler (Rašín), 32. Minařík (Rašín), 33. Žák (Ulbrich), 42. Krupička. Rozhodčí: Kajínek - Novák, Serbus. Vyloučení: 3:2, využití: 1:0.

Pavel Milt