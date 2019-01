Česká Lípa - V kádru Predátorů s nejvyšší pravděpodobností zůstane trio Šesták – Šulc – Divíšek

Českolipští Predátoři. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Příprava na nový druholigový ročník hokejistů se kvapem blíží, a tak letní přestávky využívá vedení klubu k tomu, aby kádr případně vhodně doplnilo nebo naopak prodloužilo kontrakty svým stálým hráčům.

Přestože řada kvalitních hokejistů českolipský tým opustí, pozitivní zprávou je, že i další ročník spolu s nejvyšší pravděpodobností odehraje trio Šesták – Šulc – Divíšek, které bylo v uplynulém ročníku takřka jediným gólovým tahounem povadlého týmu.

První formace zůstává

Tuto informaci určitě českolipský fanoušek ocení. Kombinace kompletní první formace minulostí nezůstanou. Nejlepší střelec týmu a vítěz klubového kanadského bodování Jan Divíšek bude i nadále působit v České Lípě. Společně s hbitými křídly Jakubem Šestákem a Janem Šulcem tak může opět působit obranám řady druholigových mužstev nemalé potíže.

V otázce gólmanů je zatím jisté pouze to, že se Roman Matoušek vrací z hostování v Roudnici, zatímco loňská jednička Vladimír Neumann s vysokou pravděpodobností na severu Čech působit nebude.

Dres Predátorů bude naopak i nadcházející sezonu oblékat zkušený útočník David Bauer, osud jeho tradičního spoluhráče z jedné formace Vlastimila Patzenhauera je pro změnu nejistý. Lukáš Lassig a Jakub Židlický rovněž odehrají nadcházející ročník v České Lípě.

Dobrou zprávou pro defenzivu, která v uplynulém ročníku žehrala na nedostatek zkušeností, je fakt, že v České Lípě i nadále zůstává duo Petr Formánek – Milan Beránek. Otazník visí také nad nejproduktivnějším bekem loňské sezony Lukášem Daňem. V kádru setrvává rovněž Jan Zeman.

II. liga se vrací k tradičnímu modelu

Druhá liga si nálepku stereotypní soutěže už dávno odňala. S takřka železnou pravidelností totiž v létě před nadcházejícím ročníkem dospěje na aktivu druholigových klubů ke změnám. Tentokrát byl opět změněn hrací model soutěže, který se vrací k tomu ze sezony 2008/2009. Pro skupinu Západ to tedy znamená sloučení se skupinou Střed a pro každý tým porci 38 zápasů. Asi netřeba připomínat, jak na tento ekonomicky náročný systém některé kluby před začátkem uplynulého ročníku doplatily.

Co to ovšem znamená pro českolipský hokej? Po ročním klidu, kdy týmu nehrozily sestupové starosti, si opět bude muset dát pozor na zadní vrátka. Ze všech dvaceti účastníků skupiny Západ jich totiž hned 16 postoupí do vyřazovací fáze soutěže, celky od 17. do 18. místa mají po skončení dlouhodobé části konec sezony a poslední dvě mužstva čeká buď přímý sestup do krajských soutěží nebo boj s vítězi kvalifikací o druhou ligu.

Do baráže o první ligu se pak dostane vítěz společně s finalistou play-off, kdežto z východní části se bude moci z postupu radovat pouze první tým tamní soutěže. První kolo by podle termínové listiny mělo být odehráno 11. září.

Předpokládaní účastníci skupiny Západ: Chotěboř, Žďár nad Sázavou, Kolín, Kutná Hora, Trutnov, Milevsko, Jindřichův Hradec, Roudnice nad Labem, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Most, Děčín, Klatovy, Sokolov, Klášterec nad Ohří, Řisuty, Benešov, Kobra Praha, Nymburk, Pelhřimov.

Předpokládaní účastníci skupiny Východ: AZ Havířov, HC Slezan Opava, HC Frýdek-Místek, HC Nový Jičín, HC Plus Oil Orlová, HC Bobři Valašské Meziříčí, VHK Vsetín, SK Karviná, SHK Hodonín, HC Zubr Přerov, HC Břeclav, HK Jestřábi Prostějov, HC Uničov, VSK Technika Brno, HC Uherské Hradiště.

Pakliže chcete mít jako divák jistotu svého místa v hledišti i pro další sezonu, pak neváhejte. Permanentky na nadcházející ročník jsou totiž v prodeji a ve výhodné ceně 600 korun za kus. Výhody jsou přichystány také pro držitele loňských permanentek (550 Kč) nebo majitele členských průkazů FAN CLUBU (400 Kč).

Své objednávky mohou zájemci zasílat na e-mail: hcpredatorscl@seznam.cz.

Každý uvede do textu e-mailu své jméno, příjmení a výběr z nabídky (jakou formu permanentky chce). Obratem pak dostane další instrukce.

Nabídka a ceny permanentek

Klasická na celou sezonu (19 domácích zápasů): 600 korun.

Na libovolných 10 domácích zápasů: 350 korun.

Na celou sezonu (19 domácích zápasů) po předložení loňské permanentky: 550 korun

Na celou sezonu (19 domácích zápasů) po předložení členského průkazu FAN CLUBU: 400 korun.

Autor: Radek Barkman