Česká Lípa naposledy podlehla Slavoji Liberec v divoké přestřelce 7:13, jen na předposledního mužstvo ztrácí už šest bodů.

„Nebudu se vymlouvat a zastírat, na tabulku se mi kouká hodně špatně. Na výhru čekáme jako na smilování, potřebujeme ji jako sůl. Mrzí nás to, pohodová atmosféra samozřejmě vypadá jinak,“ řekl Českolipskému deníku kouč František Richter.

V čem je problém? Česká Lípa bojuje s nedostatkem obránců, momentálně má mimo sestavu kvůli zranění hned šestici beků. „Všechno se to nakupilo na nejméně vhodnou dobu. Jednoho hráče trápí kotník, druhého rameno, třetí je nemocný. A takhle bych mohl pokračovat. Když už jednomu obránci sundali sádru, objevila se u něj trombóza, takže letos už k dispozici nebude vůbec. Nelepí nám to ani v tomto ohledu,“ popsal největší patálie Richter, který tak musí narychlo zaškolovat do role obránců útočníky.

„Doufám, že už to bude otázka dvou týdnů, než se nám většina kluků dá dohromady. Tabulka sice vypadá tak jak vypadá, ale pořád máme šanci. Jen musíme zvládnout nejbližší zápasy, do Vánoc se bude lámat chleba. Už v sobotu nás čeká Lomnice, což je soupeř, se kterým se rozhodně dá bodovat,“ dodal.

Mužstvo ale přeci jen alespoň v něčem konkuruje ostatním týmům. Česká Lípa má obstojnou ofenzivu – dala už šestadvacet branek. „My jsme často více než polovinu zápasu vyrovnaným protivníkem, ale pak přijde pár minut a je vymalováno. Je to jednoduché. Ofenziva je dobrá, defenziva špatná. Potřebujeme se prostě chytit. Kluci jsou dospělí, drží se a jsou trpěliví, ale je to o psychice,“ pokračoval Richter.

VÝPOMOC Z DĚČÍNA

Česká Lípa také může využít pomoci z druholigového Děčína, zejména hráčů, kteří se v druholigovém Děčíne nevejdou do základní sestavy.

„Hrají za nás vesměs mladí kluci, kteří si teprve musí zvyknout na dospělý hokej. Rozhodně si nikdo nemůže myslet, že když sem přijde mladý hráč z II. ligy, tak bude tvořit hru, takhle to nefunguje. Je to pro ně dobrá škola a já chci, aby sem jezdili rádi,“ uzavřel trenér Richter.