Poprvé v roce 2024 vyjeli na led hokejisté České Lípy. Bohužel to nebylo moc povedené představení, jelikož na ledě předposlední Frýdlantu prohráli po samostatných nájezdech a brali jeden bod.

Hokejisté České Lípy doma porazili poslední Varnsdorf. | Foto: Jaroslav Marek

„Z té bídy to byl zlatý bod,“ řekl jasně Karel Horák, trenér HC Česká Lípa. Jeho svěřenci na ledě předposledního celku krajské ligy prohrávali pět minut před koncem 3:5. Jenže pak snížil Vomáčka a v poslední minutě, při hře bez brankáře, vyrovnal Havel. Právě Benjamin Vomáčka se blýskl čtyřmi body a hattrickem (3+1).

„Pochvala za to, že jsme vybojovali prodloužení. Bohužel celý zápas ovlivnil velmi slabý výkon rozhodčích. Aby nás tak často vylučovali čároví sudí, to jsem ještě za tu dlouhou dobu, co jsem u hokeje, ještě nezažil. Ale mají na to nárok,“ mávl rukou.

Mimochodem, hned čtyři branky padly v přesilových hrách. Oba týmy se prosadily shodně dvakrát. Utkání pak dospělo do samostatných nájezdů, které rozsekl Beníšek.

Česká Lípa už v neděli 14. ledna hostí od 16 hodin TJ HC Jablonec nad Nisou. „Na marodce jsou stále dlouhodobě zranění hráči. Jako Češka, nebo Šesták. Nicméně po roce a dvou operacích kolene se vrací můj syn. Tak uvidíme, jak na tom bude,“ dodal Karel Horák.

Zdroj: Deník/Petr Jeník

HC Frýdlant - HC Česká Lípa 6:5 sn (1:0, 1:2, 3:3)

Branky a nahrávky: 5. Havlíček (Ira), 38. Beníšek (Dospěl), 41. Beran (Beníšek, Borecký), 50. Dospěl (Chlum), 52. Beníšek (Krebs, Dospěl), rozhodující nájezd Beníšek - 29. Rašín (J. Havel), 36. Vomáčka (Vondra), 47. Vomáčka, 55. Vomáčka (Krupička), 60. V. Havel (Vomáčka). Vyloučení: 8:12. Využití 2:2. Diváci: 110.

HC Frýdlant: K. Novák (I. Pyanov) — D. Ira, P. Beran, M. Kolmann, M. Louda, P. Doubek, M. Klinger — O. Krátký, T. Beníšek, L. Dospěl, F. Chlum, D. Borecký, F. Havlíček, Š. Krebs, J. Öszi, P. Capulič.

HC Česká Lípa: J. Král (R. Andrýsek) — L. Rašín, J. Havel, A. Černý, L. Zet, J. Žák — P. Vondra, M. Stejskal, O. Veber, B. Vomáčka, V. Havel, K. Horák, J. Grešl, M. Preussler, Z. Sameš, L. Krupička.

Tabulka: 1. Jičín 31, 2. Turnov 29, 3. Česká Lípa 27, 4. Lomnice n. P. 25, 5. Gepardi Jablonec 19, 6. TJ HC Jablonec 19, 7. Frýdlant 18, 8. Varnsdorf 3.