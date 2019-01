Česká Lípa - Druholigoví hokejisté HC Predators Česká Lípa dnes zahajují přípravu na ledové ploše.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Jeník

Nový trenér mužstva Jan Zachrla minulý týden absolvoval s hráči v Bedřichově letní soustředění, kterého se zúčastnilo základní jádro tvořícího se kádru. Ode dneška by se k týmu měli postupně připojit další hokejisté.

Kouč Zachrla na webových stránkách klubu odpověděl mimo jiné i na otázku týkající se cílů do sezony. „Zřejmě se budeme snažit hrát tak kolem pátého místa, nezbytná je pak účast v play-off. Chtěli bychom však dopadnout lépe než loni. Na druhou stranu to bude celé trochu jiné. Místo dvou skupin budou tři, takže budeme hrát víc utkání s těmi stejnými celky. Když to shrnu, tak cílem je účast v play-off, kde se pokusíme překročit první dvě kola.“