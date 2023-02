Česká Lípa nejprve doma vyhrála 8:2, na ledě varnsdorfských Vikingů stvrdila postup po vítězství 7:1. „Nakonec ta série byla bez větších problémů. Prvně v sezoně jsme vlastně byli prakticky kompletní, podle toho to taky vypadalo. Doma jsme to měli pod kontrolou, ve Varnsdorfu se rozhodlo ve druhé třetině, kterou jsme vyhráli 5:0. Pak už se to v klidu dohrávalo,“ pochvaloval si Karel Horák, kouč HC Česká Lípa.