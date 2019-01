Česká Lípa – Je to šok, obrovská tragédie, neštěstí a hluboká beznaděj…

Před vstupem na zimní stadion v Č. Lípě uctili fanoušci místního klubu památku zesnulých hokejistů. | Foto: archiv

Stejně či podobně se ke středeční letecké katastrofě hokejistů ruského klubu Lokomotiv Jaroslavl, při které zahynulo 43 lidí, včetně tří českých hráčů, vyjádřilo několik znalců hokejových poměrů, kteří na Českolipsku působí, nebo zde v nedávné minulosti žili.

Během čtvrtečního podvečera se také před vstupem na zimní stadion v Č. Lípě sešli fanoušci místního klubu, aby uctili památku zesnulých hokejistů jakousi malou pietní vzpomínkou.

Ohlasy na tragédii

Robert Slipčenko, gólman Slavie Praha (chytal v Č. Lípě):

„Do poslední chvíle jsem tomu nevěřil. Až když se to, bohužel, potvrdilo, tak jsem brečel… A pak se večer rozhodl jít na Staroměstské náměstí, kde jsem jako vzpomínku na kluky položil zapálené svíčky. Když se o tom teď spolu bavíme, zase mi naskakuje husí kůže, protože stačí jediný moment, jediná vteřina a všechno je pryč… S Pepou Vašíčkem jsem před pěti roky trénoval na Slávii, byl to hodný a pohodový kluk. A najednou už tu mezi námi není…“

Pavel Lassig, trenér druholigové Č. Lípy:

„Jsem z toho vedle a doteď nechápu, co se to vlastně stalo… Nikoho z těch hráčů, kteří v letadle zahynuli, jsem sice osobně neznal, přesto se mi do očí neustále hrnou slzy… Uvažoval jsem dokonce i nad tím, že pojedu do Prahy, abych se připojil k pietnímu aktu, ale ve čtvrtek nemohu. Je to beznaděj a neštěstí…“

Sergej Kabanov, sportovní manažer HC Predators Č. Lípa:

„Je to strašné… Trašně smutný příběh pro všechny lidi, nejenom pro hokejové kluby, fanoušky, funkcionáře, hráče… Já osobně mám v Jaroslavli řadu známých, kteří se s rodinami zesnulých hokejistů znají a všichni tuto tragédii nesou velice těžce. Vždyť hokejový klub Lokomotiv Jaroslavl se zúčastnil před rokem tady v České Lípě turnaje žáků…“