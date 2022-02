S jakými pocity budete turnaj sledovat? Nebudete si říkat, že jste tam také mohla být? Přeci jen jste v reprezentaci před několika roky byla… Možná se na nějaký zápas podívám, když bude v nějakou rozumnou dobu. Ale že bych si kvůli tomu nařizovala budík, to se říct nedá. Olympiáda byla vždy můj sen, asi jako to má každý sportovec. Ale vlastně mě to ani nemrzí, že tam nejsem.

Proč?

Po tolikaleté zkušenosti s reprezentací jsem ráda, že tam neletím.

Co se stalo?

Nebyla jsem zrovna ta „vyvolená" a oblíbená u trenérů. Na turnaji v Rusku jsem konečně projevila svůj názor, už jsem si nenechala kálet na hlavu. Od té doby nejezdím. A vlastně mě to ani nemrzí, spíš naopak. Psychicky se mi dost ulevilo.

Jak jste prožívala boj ženské reprezentace o olympijské hry? A co říkáte na vzestup výkonnosti, který ženy pod trenérem Pacinou (a i jeho předchůdcem Petrem Novákem) za poslední období udělaly?

Abych byla upřímná, tak jsem to neprožívala vůbec. Můj názor a pohled je takový, že by byla ostuda, kdyby holky tu kvalifikaci nevyhrály.

Věříte jim před zahájením olympiády?

Tipuji, že skončí ve skupině na druhém, nebo třetím místě. Na prvním místě vidím Švédky, pak buď nás, nebo Japonky. Na poslední příčce ve skupiny pak Číňanky. Švédky jsou hodně silové a bruslivé. A hlavně zkušené. Japonky jsou zase rychlé, také bruslivé; když chtějí, tak umí zabrat - otočit zápas a vyhrát. Proti oběma týmům jsem měla čest hrát, nejsou to jednoduché zápasy. Číňanky jsem ale nikdy neviděla hrát, proto bych je tipovala na outsidera skupiny, ale kdo ví, třeba nás všechny překvapí.

Předpokládám, že hodně hráček znáte osobně.

Je to tak, osobně se znám se všemi hráčkami. Jezdily jsme spolu na společné reprezentační akce, na kempy. S některými jsem hrála ještě za Slavii, potom i v Příbrami. Pár jsem jich potkala v Kanadě, ze současného výběru dvě. A proti ostatním jsme hrála.

Které holky podle vás budou oporami týmu?

Podle mě to budou Tereza Vanišová, Alena Mills, Natálie Mlýnkova a Dominika Lásková.

Jak celkově vzpomínáte na období, kdy jste hrála za reprezentaci a zároveň extraligu?

Hrát za reprezentaci byla pro mě vždycky čest. Každý nemůže říct, že byl v reprezentaci. Ale není to nic, čím bych se chlubila. Hrát za repre a extraligu bylo docela náročné. Musela jsem totiž dojíždět na zápasy do Příbrami, co je nějakých dvě a půl hodiny cesty autem. A také jsem se musela sama dopravit na venkovní zápasy. Musím poděkovat rodičům, kteří mě podporovali; vozili mě ve svém volném čase po zimácích.

Jakých úspěchů si nejvíc vážíte?

Úspěchů mám hodně. Jak v reprezentaci, tak v extralize. Tím asi největším je pro mě bronzová medaile z MS do 18 let, které se hrálo v Maďarsku.

Proč jste skončila i v extralize a šla hrát do Děčína?

Už mě nebavilo dojíždění. A i to, že se to v Příbrami rozdělovalo na skupinky. Nebyly jsme tým. A také si myslím, že naše extraliga nemá smysl.

Příbram je teď první. Vyhraje titul?

Já extraligu moc nesleduji. Ale nepochybuji o tom, že by ho nevyhrála. Vždyť v té extralize nemá rovného soupeře.

Co vás lákalo při návratu do Děčína?

Ta parta super holek. Nikdy jsem takovou nezažila. Jsme parta, i když vyhráváme, prohráváme.

Není pro vás osobně až třetí nejvyšší soutěž žen málo? V každém zápase výrazně vyčníváte…

Tohle jsem slyšela tolikrát… Dokonce i od protihráček z Lovosic a Kobry. (smích) Ale jak říkám, já mám ty „moje” holky děčínské ráda. A radši se budu „plácat” v téhle soutěži, když se můžu s holkami zasmát, bavit se hokejem, než být v extralize pod nátlakem a ve stresu. Prostě se hokejem jen bavím.

A jakou vlastně máte sezonu s Medvědicemi? Průběžné druhé místo splňuje vaše očekávání?

Zatím to není podle našich očekávání, chtěly jsme být první a bojovat o postup do vyšší soutěže. Ale kdo ví, jestli kvůli covidu tuhle sezonu vůbec dohrajeme…

Právě v souvislosti s covidem se říkalo, že budete muset skončit, protože nemáte dost naočkovaných hráček. Je to pravda?

O tomhle nic nevím. Mně osobně by bylo jedno, jestli bych hrála proti týmu, který není kompletně naočkovaný. Já chci prostě hrát hokej, ne zkoumat, jestli je tahle nebo tamta parta naočkovaná.

A jaká je teď situace?

Teď máme odložené asi dva, nebo tři zápasy kvůli karanténám. Pokud se to dohraje, tak se chceme poprat o první místo a o postup. Myslím, že náš tým je na vyšší ligu připravený. V 1. lize by holky nabraly víc zkušeností, než kolik jich naberou ve 2. lize.

Vy osobně máte jaké plány? Dříve jste říkala, že chcete trénovat?

Už třetím rokem trénuju přípravku, hodně mě to baví. Také trénuju děti, když máme Školičky bruslení, bruslíme i s mateřskými školkami. Občas zaskočím jako trenér u nás žen, když zrovna náš kouč nemůže. Baví mě to, protože můžu holkám předávat nějaké své zkušenosti.

A jaká jste? Klidná, trpělivá? Nebo spíš impulsivní?

Řekla bych, že to první. Protože když zaskakuji za našeho trenéra, tak to chce hodně trpělivosti. (smích)