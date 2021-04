„Pandemie koronaviru nás ovlivnila stejně, jako ostatní sporty. Zrušeny byly tréninky, soutěže, turnaje. Nezbylo nám, než čekat, jak se situace vyvine. Postupem času jsme začali dětem točit sportovní videa a zasílat jim tréninky. Samozřejmě máme od kluků a děvčat zpětně vazby, jak trénují,“ prozradil Richter.

Hokejový klub v České Lípě v minulém roce sestavil juniorský tým. Ten si ale mistrovských zápasů moc neužil. Dle slov klubového šéftrenéra ale není jeho stav ohrožen. „Junioři odehráli všechna utkání, co mohli. Pak se soutěž zastavila a ukončila. Počítáme, že do další sezony se nám podaří zajistit dostatečný počet hráčů, abychom mohli juniorský tým přihlásit. Určitě nám budou fungovat všechny kategorie. Dětí máme relativně dost. Maličký problém je právě u juniorky. Třeba u mladších žáků budeme pravděpodobně přihlašovat dva týmy,“ zdůraznil.

Led by napustili v České Lípě tehdy, pokud by se to vyplatilo. Například na přátelský zápas by klub potřeboval, aby na vnitřní sportoviště mohlo zhruba 100 lidí. To zatím není na pořadu dne. „Sám nevím, kdy led napustíme. To se bavíme o zápasech. Pro tréninky by nám mohlo stačit zhruba 15 hráčů. Uvidíme,“ pokrčil rameny.

V pondělí 12. dubna přišlo po dlouhé době první rozvolnění. Vše ale provázely velké zmatky, v prvním týdnu mohlo venku sportovat šest dvoučlenných skupin při desetimetrových rozestupech. „Je to pro všechny těžké. Pro nás, ale i pro děti. Musíme to všechno překousnout a vydržet. Snad už brzy bude lépe. Osobní zkušenost s covidem jsem neměl, ani nikdo z blízké rodiny. První týden po rozvolnění jsme měli takové seznamovací tréninky. Od 26. dubna by se měla naplno rozběhnout letní příprava celého klubu. Samozřejmě za dodržování příslušných nařízení. Věřím, že další sezona už proběhne v klasickém režimu,“ konstatoval Richter.

Hokej nechybí jenom hráčům, ale i trenérům a předsedům. František Richter není výjimkou. „Hokej mi opravdu moc chybí. V mladí jsem byl aktivní hokejista, teď už to je 25 let, co se věnuji trénování. Chybí mi kolektiv, hráči, trenéři, spolupracovníci v klubu. Prostě celý hokej. Každý jsme se s tímto omezením setkali poprvé. Věřím, že pro obnovení sportu udělal každý maximum. Včetně Národní sportovní agentury,“ pokýval hlavou.

Kondice hokejového klubu v České Lípě je podle slov jeho místopředsedy dobrá. „Snažíme se každým rokem dělat co největší a nejlepší nábory malých hokejistů. Myslím, že se nám to daří. Loňský rok je samozřejmě výjimkou, nábory dělat nešly. O to víc práce nás čeká v roce 2021. V klubu máme zhruba 150 dětí,“ dodal František Richter.